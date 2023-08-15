Счета за электричество резко выросли и у владельцев солнечных панелей; жители возмущены

Получив счета за электроэнергию за июль, многие жители не скрывают возмущения и недоумения. Житель Видземе Раймонд в своем частном доме в прошлом году установил солнечные панели в надежде, что расходы на потребление электричества снизятся. Однако новый счет его неприятно удивил, сообщает LSM.lv.
По словам Раймонда, ранее благодаря установленным солнечным панелям счета за электричество были относительно низкими. Однако в июле ситуация изменилась.
"Сейчас за услуги мы платим примерно на 360% больше, чем до этого", - говорит Раймонд.
В свою очередь Sadales tīkls указывает, что цену можно уменьшить, снизив подключение фаз, однако в случае Раймонда это невозможно, поскольку вся инфраструктура дома зависит от электричества.
"Если предприятие в такие периоды работает со столь большой прибылью, действительно ли это самый подходящий момент, чтобы заставить всех остальных платить больше как после Covid-19, так и после повышения цен во всех сферах в связи с войной? Еле-еле можно свести концы с концами", - отмечает Раймонд.
Sadales tīkls подчеркивает, что количество вопросов в связи с увеличением цен и сменой фаз возросло.
Подано и около 11 тысяч заявок на снижение нагрузки подключения электроэнергии.
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