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Счета за электричество резко выросли и у владельцев солнечных панелей; жители возмущены

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Солнечные панели
Солнечные панели Фото: Evija Trifanova/LETA

Получив счета за электроэнергию за июль, многие жители не скрывают возмущения и недоумения. Житель Видземе Раймонд в своем частном доме в прошлом году установил солнечные панели в надежде, что расходы на потребление электричества снизятся. Однако новый счет его неприятно удивил, сообщает LSM.lv.

По словам Раймонда, ранее благодаря установленным солнечным панелям счета за электричество были относительно низкими. Однако в июле ситуация изменилась.

"Сейчас за услуги мы платим примерно на 360% больше, чем до этого", - говорит Раймонд.

В свою очередь Sadales tīkls указывает, что цену можно уменьшить, снизив подключение фаз, однако в случае Раймонда это невозможно, поскольку вся инфраструктура дома зависит от электричества.

"Если предприятие в такие периоды работает со столь большой прибылью, действительно ли это самый подходящий момент, чтобы заставить всех остальных платить больше как после Covid-19, так и после повышения цен во всех сферах в связи с войной? Еле-еле можно свести концы с концами", - отмечает Раймонд.

Sadales tīkls подчеркивает, что количество вопросов в связи с увеличением цен и сменой фаз возросло.

Подано и около 11 тысяч заявок на снижение нагрузки подключения электроэнергии.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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