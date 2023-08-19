После борьбы с болезнью скончался известный по интернет-мему пес Чимс

В декабре 2022 года у собаки диагностировали лейкемию, и с тех пор пес лечился. Его владельцы поделились печальной новостью в социальных сетях, попросив поклонников помнить радость, которую Чимс принес миру.

"Он уснул утром 18 августа во время своей последней операции по торакоцентезу. Сначала мы хотели организовать ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но теперь уже слишком поздно".

"Пожалуйста, не грустите, помните радость, которую принес в мир Болци. Сиба-ину с круглым улыбающимся лицом, который объединил нас с вами, он помог многим людям во время пандемии и многим из вас принес неизмеримую радость, но теперь его миссия завершена", - говорится в сообщении в соцсетях.

Пес, ставший знаменитым под именем Чимс, был принят в любящую семью из Гонконга, когда ему был всего год.

Он получил известность в Интернете, когда его фотография стала вирусной в 2010 году. Это изображение завоевало особую популярность в конце 2013 года и было признано "лучшим мемом" года на веб-сайте Know Your Meme.

Когда стало известно о смерти Чимса, его поклонники стали выражать свою горечь через соцсети.

R.I.P #Cheems aka #Balltze 😢



Cheems, the beloved dog who became an internet sensation, has left a void in our hearts 💔 with his passing. Though he's no longer with us, his iconic memes will continue to thrive on our devices 🙂, in our thoughts & across the digital landscape… pic.twitter.com/Feh1Qbppz4 — KARTHIK DP (@dp_karthik) August 19, 2023