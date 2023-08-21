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KNAB оштрафовал министра Чударса на 70 евро

rus.tvnet.lv
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Министр энергетики и климата Раймонд Чударс
Министр энергетики и климата Раймонд Чударс Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) оштрафовало бывшего члена совета фонда выравнивания самоуправлений, нынешнего министра климата и энергетики Раймонда Чударса на 70 евро за незаконное совмещение должностей, сообщает агентство LETA.

Агентство LETA выяснило в KNAB, что Чударс без письменного разрешения совмещал должность в фонде выравнивания с должностью члена совета по развитию Рижского региона планирования. Нарушение было допущено в прошлом году, а штраф уплачен в августе этого года.

Еще по одному делу KNAB отказался начать процесс административного нарушения, объявив Чударсу выговор. Чударс в прошлом году, будучи депутатом Сейма, получал запрещенные доходы от объединения самоуправлений Риги и Рижского района Rīgas Metropole.

Министром Чударс стал в декабре прошлого года.

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