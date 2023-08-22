На вредные продукты и услуги могут повысить налоги

Об этом говорится в информационном докладе об основных направлениях государственной налоговой политики на 2024-2027 годы. Правда, в связи с отставкой правительства теперь нет ясности по выполнению этого документа, однако, по мнению ряда опрошенных, по некоторым позициям повышение ставок неизбежно.

"Основные принципы налоговой политики всегда были направлены на сбор больших сумм налогов для перераспределения между политическими силами, находящимися у власти", - говорит Айнис Даболс, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов. Он признает, что пережил в своей практике множество налоговых изменений, но суть их была неизменной - повышение одних налогов или введение новых.

"Ставки акцизов, налога на природные ресурсы и игорный бизнес предлагается увеличить, и это может быть даже лучшим решением, чем повышение стандартной ставки налога на добавленную стоимость на один или два процентных пункта, что вызывало у некоторых беспокойство, и оно оправдано, поскольку в государственном кошельке постоянно не хватает денег на все нужды безопасности, здравоохранения, образования, а ЕС со следующего года откажется от ковидных отступлений в размере бюджетного дефицита", - предупреждает Даболс.

Он положительно оценивает тот факт, что подготовленный проект отражает планируемые Эстонией и Литвой изменения налоговой политики, которые в некотором смысле служат маяком для Латвии. "Хорошо, что в налоговой политике упоминается и о сокращении теневой экономики, в результате чего в 2024 году планируется получить дополнительно 12 млн евро, а в 2027 году - уже 120 млн. евро, что больше, чем за счет повышения ставок акцизного налога", - отмечает Даболс.