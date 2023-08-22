Минфин: имущество Резекненского самоуправления растрачивается нецелесообразно

Анализ плана действий самоуправления предусматривает, что оно внесет изменения в бюджет, сократив расходы на 1,23 млн евро, что составляет лишь 31% дефицита бюджета в размере 3,9 млн евро. Остальную часть дефицита город планирует покрыть за счет новых заимствований в этом году.

Также Минфин заключил, что, несмотря на запланированные изменения в бюджете и сокращение расходов, бюджет предусматривает увеличение расходов на содержание на 1,47 млн евро.

Таким образом, существует риск того, что Резекненская дума не включила в план все расходы на 2023 год.

Руководство Резекне указало, что для выплаты зарплат сотрудникам муниципальных учреждений необходим краткосрочный кредит в размере 1,34 млн евро. По мнению Минфина, это также создает риск того, что дума не утвердила в первоначальном плане все расходы на оплату труда работников в этом году. Кроме того, руководство думы часто меняет информацию в отчетах, что не дает четкого представления об истинном финансовом положении города.