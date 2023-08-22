Минфин: имущество Резекненского самоуправления растрачивается нецелесообразно

Министерство финансов не получило уверенности в том, что самоуправление Резекне сумеет выполнить обязательства перед кредиторами, сообщили в министерстве.
Анализ плана действий самоуправления предусматривает, что оно внесет изменения в бюджет, сократив расходы на 1,23 млн евро, что составляет лишь 31% дефицита бюджета в размере 3,9 млн евро. Остальную часть дефицита город планирует покрыть за счет новых заимствований в этом году.
Также Минфин заключил, что, несмотря на запланированные изменения в бюджете и сокращение расходов, бюджет предусматривает увеличение расходов на содержание на 1,47 млн евро.
Таким образом, существует риск того, что Резекненская дума не включила в план все расходы на 2023 год.
Руководство Резекне указало, что для выплаты зарплат сотрудникам муниципальных учреждений необходим краткосрочный кредит в размере 1,34 млн евро. По мнению Минфина, это также создает риск того, что дума не утвердила в первоначальном плане все расходы на оплату труда работников в этом году. Кроме того, руководство думы часто меняет информацию в отчетах, что не дает четкого представления об истинном финансовом положении города.
Чтобы обеспечить приток денежных средств для покрытия дефицита бюджета и завершения проектов, Резекне в этом году необходимы шесть новых кредитов на общую сумму 5,73 млн евро, которые не могут быть выделены, подчеркивает Минфин.
Согласно закону "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" для самоуправлений, обязательства которых превышают 20%, действуют строгие ограничения на получение новых кредитов. Объем обязательств и гарантий самоуправления Резекне относительно поступлений в основной бюджет остается очень высоким - 17% в 2023 году, 23,6% в 2024 году, 21,7% в 2025 году и в среднем 20,3% в последующие четыре года.
Кроме того, у Резекненской думы имеются просроченные платежи, которые по состоянию на 1 августа составили 0,9 млн евро, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем всего на 120 тыс. евро.
Несмотря на сложную финансовую ситуацию, 15 августа Резекненская дума приняла решение о заимствовании средств для реализации приоритетных инвестиционных проектов и покрытия дефицита бюджета. Минфин отмечает, что в бюджете муниципалитета на 2023 год не предусмотрено финансирование для завершения проектов, что означает принятие обязательств без финансового обеспечения.
В связи с этими выводами министр финансов Арвил Ашераденс попросил министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджукса оценить законность деятельности Резекненской думы и использовать предусмотренные законом полномочия для оценки ответственности думы и ее председателя. Министр охраны среды и регионального развития уже ранее заявлял, что самоуправлению может потребоваться процесс финансовой стабилизации.
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