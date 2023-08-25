Фото ⟩ В Балтийском море вновь замечен водяной смерч

Вечером 24 августа в Пярнуском заливе вновь бушевал водяной смерч. Синоптик Кайро Кийцак поделился фотографией этого величественного природного явления на своей странице в Facebook. "Жуткое зрелище, интересно, что будет дальше", - стали появляться комментарии под снимком.

Фотография была сделана 24 августа около 20:30. Жители Эстонии стали писать в комментариях, что их одновременно и восхищает, и пугает подобная картина.

Напомним, такое же пугающее зрелище можно было наблюдать в Пярнуском заливе в июле.

Тогда Кайро Кийцак поделился в Facebook видеозаписью водного смерча, закрутившегося в Финском заливе. Люди, снимавшие эти кадры, утверждали, что тогда за два часа образовалось шесть водяных воронок. "Это как в научно-фантастическом фильме", - говорили они.

Водяной смерч возникает, когда более холодная воздушная масса внезапно сталкивается с гораздо более теплой морской водой. В Эстонии наибольшее количество водоворотов происходит в период с начала июля по конец сентября. Именно в это время у нас самое теплое море.

Часто водяные смерчи можно наблюдать в Вяйнмеере. Они являются типичными для западного побережья эстонских островов, но также довольно часто встречаются в проливе между материком и островом Муху, в Рижском и Финском заливах.