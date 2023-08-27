Видео ⟩ Закрылись несколько популярных ресторанов. Как помочь сфере общественного питания?

"Здесь начинает проясняться картина того, что налоговое бремя и налоговая задолженность, которые уже накопились во время Covid-19, достаточно тяжелы", - сказал Лаурис Алексеев, вице-президент Латвийской ассоциации ресторанов.

Например, в Литве и Германии снижение PVN в сфере гостеприимства принесло положительные изменения.

У компаний появляется больше денег, можно выплачивать налоговые долги, выходит из теневой экономики и поощряется конкуренция.

В этом месяце три популярных ресторана Риги объявили о прекращении своей работы - Vincents, Monterosso и Charlestons.

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