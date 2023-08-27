Видео ⟩ Закрылись несколько популярных ресторанов. Как помочь сфере общественного питания?

На этой неделе депутаты, представители Минфина и сферы общественного питания обсудили, как помочь отрасли за счет снижения ставки PVN. Общая налоговая задолженность отрасли составляет более 44 миллионов евро, сообщает Dienas ziņas.
"Здесь начинает проясняться картина того, что налоговое бремя и налоговая задолженность, которые уже накопились во время Covid-19, достаточно тяжелы", - сказал Лаурис Алексеев, вице-президент Латвийской ассоциации ресторанов.
Например, в Литве и Германии снижение PVN в сфере гостеприимства принесло положительные изменения.
У компаний появляется больше денег, можно выплачивать налоговые долги, выходит из теневой экономики и поощряется конкуренция.
В этом месяце три популярных ресторана Риги объявили о прекращении своей работы - Vincents, Monterosso и Charlestons.
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