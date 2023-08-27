Арестованный в Великобритании российский шпион работал в Латвии в сфере передачи данных

Ни в архивах, ни в деле Регистра предприятий нет информации о том, где CloudTelecom получил заем. Решить эту загадку помогает регистр коммерческих залогов. Из него следует, что акции компании были заложены зарегистрированной в Швеции компании HVE Balt-Com Fibre AB. Стоимость залога составляет 5 миллионов евро. Baltcom Fibre, дочерняя компания шведской компании в Латвии, в своей финансовой отчетности указала, что предоставила CloudTelecom заем в размере 150 000 евро.

Шведская компания HVE Balt-Com Fibre в течение многих лет наполовину принадлежала Петерису Шмидре и нидерландской компании. На момент регистрации залога доля Шмидре находилась в руках кипрской компании Goswert Impex, но он по-прежнему входил в совет директоров. Валтерс Баярс в то время входил в состав правления как латвийской, так и шведской компании. В 2016 году он стал начальником департамента Министерства сообщения, где также получил допуск к гостайне. В настоящее время он работает в Банке Латвии и отказался общаться с Nekā personīga, поскольку находится в контакте с органами государственной безопасности по тому же вопросу.

Шмидре ответил, что кредит был предоставлен потому, что CloudTelecom попросил об этом, но с 2015 года никаких контактов с представителями предприятия не было.