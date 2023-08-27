Арестованный в Великобритании российский шпион работал в Латвии в сфере передачи данных

В Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы три гражданина Болгарии. Один из них, когда в Украине в 2014 году началась война, основал в Латвии телекоммуникационное предприятие. Фирма заключила договор с Латвийским государственным телерадиоцентром и разместила свои устройства на его объектах, сообщает передача Nekā personīga.
Две недели назад в СМИ появилась информация о трех гражданах Болгарии, арестованных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России. Они использовали поддельные документы из Великобритании, Болгарии, Чехии и других стран.
Эти люди были арестованы подразделениями антитеррористической полиции в феврале, а теперь трем подозреваемым предъявлены официальные обвинения и их имена стали достоянием общественности. Катрина Иванова и Бизер Джамбазов жили как пара, организовывали мероприятия для местной болгарской диаспоры и публиковали учебные материалы по получению британского гражданства.
Третий арестованный, Орлин Русев, вел более уединенный образ жизни. С 2009 года он проживал в Великобритании. Работал на технических должностях в сфере финансовых услуг, а в своем профиле в LinkedIn указал, что последние несколько лет владел компанией, занимающейся перехватом коммуникаций и электронных сообщений. В свое время он также был советником министра энергетики Болгарии.
Орлин Русев, болгарин, арестованный в Великобритании за шпионаж в пользу России, также активно работал в Латвии. Весной 2014 года вместе с гражданином России Антоном Гришаевым он основал компанию CloudTelecom Ltd.
В это время Русев уже занимался продажей шпионского оборудования, о чем свидетельствует расследование Центра "Досье" Михаила Ходорковского. В 2015 году Русев связался с немецким предпринимателем, который предложил ему оборудование для защиты от прослушивания и выяснения местонахождения других людей. Центр "Досье" выяснил, что с Русевым работал гражданин России Антон Гришаев.
В зарегистрированной в Латвии компании CloudTelecom Русеву принадлежало 20%, а Гришаеву - 80%. Компания была зарегистрирована в квартире в Пурвциемсе, где также расположены фирмы, привозящие в Латвию норвежцев для проведения операций по уменьшению желудка.
Через месяц после основания компания была перерегистрирована в другом здании - на улице Вецпилсетас. По этому адресу уже располагалось несколько компаний, связанных с группой Baltcom.
Здание, в котором была зарегистрирована подозрительная компания, косвенно принадлежит Петерису Шмидре. Он согласился ответить на вопросы в письменном виде.
"Компания CloudTelecom Ltd. выразила заинтересованность в аренде помещения и размещении офиса в принадлежащем мне здании по ул. Вецпилсетас, 19, в Риге. Это здание тогда и в настоящее время использовалось и арендуется под офисы юридических лиц. Я не помню, чтобы в то время были какие-либо причины или препятствия для отказа", - заявил он.
Осенью 2014 года в состав правления CloudTelecom вошел бывший член совета Baltcom TV Александр Шихман, а связанному с группой Baltcom Ингмару Кариньшу Гришаев выдал доверенность на право действовать от имени компании.
Осенью 2015 года суд признал компанию неплатежеспособной. Как следует из решения, это было сделано по заявлению Латвийского государственного телерадиоцентра (LVRTC).
CloudTelecom как заказчик был допущен на объекты LVRTC и установил там свои устройства. После установки оборудования интерес к сотрудничеству с LVRTC пропал. Фирма оплатила услуги только за один месяц. CloudTelecom смог передавать данные в течение четырех месяцев - с начала августа до конца декабря.
На этой неделе подозрительной фирмой заинтересовались и органы безопасности. Служба государственной безопасности письменно сообщила Nekā personīga, что Орлин Русев ей известен, но не смогла дать более подробных комментариев. В Бюро по защите Сатверсме заявили, что не могут комментировать это дело, поскольку информация секретная. Однако в подобных ситуациях бюро тесно сотрудничает с зарубежными партнерскими службами.
Из дела CloudTelecom в Регистре предприятий следует, что документы компании после банкротства были переданы в архив. Nekā personīga ознакомилась со скудной информацией в архиве и нашла данные бухгалтера компании.
"Один из бухгалтеров в то время сказал, что Антон ищет бухгалтера, который его знает", - рассказала бухгалтер CloudTelecom Татьяна Берлина.
Она вспоминает, что встречалась с Антоном всего пару раз, так как он жил то в Праге, то в Варшаве. А потом в какой-то момент Антон просто исчез.
"Его и моя зарплаты были в бухгалтерии, он привлек какой-то кредит, и из него выплачивалась зарплата. Когда деньги закончились, все закончилось. Это продолжалось недолго. Мне не казалось, что там что-то серьезное", - отметила Берлина.
Ни в архивах, ни в деле Регистра предприятий нет информации о том, где CloudTelecom получил заем. Решить эту загадку помогает регистр коммерческих залогов. Из него следует, что акции компании были заложены зарегистрированной в Швеции компании HVE Balt-Com Fibre AB. Стоимость залога составляет 5 миллионов евро. Baltcom Fibre, дочерняя компания шведской компании в Латвии, в своей финансовой отчетности указала, что предоставила CloudTelecom заем в размере 150 000 евро.
Шведская компания HVE Balt-Com Fibre в течение многих лет наполовину принадлежала Петерису Шмидре и нидерландской компании. На момент регистрации залога доля Шмидре находилась в руках кипрской компании Goswert Impex, но он по-прежнему входил в совет директоров. Валтерс Баярс в то время входил в состав правления как латвийской, так и шведской компании. В 2016 году он стал начальником департамента Министерства сообщения, где также получил допуск к гостайне. В настоящее время он работает в Банке Латвии и отказался общаться с Nekā personīga, поскольку находится в контакте с органами государственной безопасности по тому же вопросу.
Шмидре ответил, что кредит был предоставлен потому, что CloudTelecom попросил об этом, но с 2015 года никаких контактов с представителями предприятия не было.
Baltcom Fibre и ее шведская материнская компания были созданы с целью строительства волоконно-оптического кабеля между шведским островом Готланд и Латвией. Проект был завершен в начале 2000-х годов, а в 2015 году кабель был приобретен Латвийским государственным телерадиоцентром. Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что стоимость кабеля оценивается в пределах от 4,3 до 5,2 млн евро. LVRTC уверен, что кабель не использовался для кражи данных и не подвергался другим диверсиям.
Теперь кабель оснащен датчиками, которые контролируются 24 часа в сутки, и попытки его вскрытия не могут быть пропущены, утверждают в LVRTC.
Представители отрасли указывают, что в настоящее время Регулятор общественных услуг выдает разрешения примерно 300 провайдерам услуг электронных коммуникаций. По их мнению, это слишком много. После вторжения России в Украину в прошлом году LVRTC расторг контракты с рядом компаний, которые, по его мнению, представляли угрозу репутации и безопасности.
Подозрительная компания CloudTelecom за время своей недолгой деятельности успела заключить договоры с несколькими латвийскими предприятиями. После признания компании неплатежеспособной она оказалась должна не только LVRTC, но и госпредприятию Elektroniskie sakari, Stream Networks, Baltcom Fiber, SPRK и Службе государственных доходов.
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