Передача: Дополнительные средства на здравоохранение не решат проблему очередей к врачам

"Отдельные позиции мы, конечно, будем пересматривать, будем делать все возможное для увеличения [объема услуг]. Но если говорить о цифрах, то на амбулаторные услуги мы тратим около 33 миллионов евро в год.

В настоящее время мы говорим с Национальной службой здравоохранения о полумиллионе евро, то есть о дополнительных 1,5% денег - это характеризует масштаб, в котором мы можем говорить о дополнительных средствах", - говорит Ринальд Муциньш, председатель правления Клинической университетской больницы имени П. Страдиня.

Это не означает, что очереди вдруг станут короче. Деньги будут направлены, чтобы заплатить за уже принятых дополнительных пациентов.

"То, что мы получим сейчас, это то, о чем мы сейчас говорим - деньги потрачены, позиции использованы, исследования использованы, пациенты были - это просто оплата за проделанную работу, потому что мы заплатили врачам, мы заплатили поставщикам, мы заплатили всем", - объясняет VCA Лапиня.

Однако фактически никто не знает, сколько людей нуждается в той или иной специализированной услуге или обследовании - каков спрос. Записались ли на прием те, кого направили, ожидает ли один и тот же человек в нескольких очередях, занял ли кто-то очередь, но не явился к назначенному времени, лишив возможности других. Решить эту проблему планируется путем разработки новых дигитальных решений.

"В принципе, Служба рассматривает возможность и работает со всеми заинтересованными сторонами в отрасли, чтобы построить одну из таких линий. То есть, получив такое направление, пациент сможет зарегистрироваться по одному направлению в одном медицинском учреждении", - говорит Байба Берзиня.

Из 140 миллионов евро, найденных для сектора здравоохранения, решение о том, как будут распределены оставшиеся 83 миллиона евро, до сих пор не принято.

В то же время междучреждения призывают не откладывать принятие решения до последнего момента, чтобы рационально использовать деньги. Однако ожидается, что полученные в этом году дополнительные средства будут направлены не на открытие новых приемов, а на покрытие уже состоявшихся или запланированных посещений, которые в этом году увеличились на 10% и более, но все еще не покрывают спрос.