Передача: Дополнительные средства на здравоохранение не решат проблему очередей к врачам

Ждать возможности попасть на прием к специалисту или пройти обследование, оплачиваемое государством, приходится три-четыре месяца и даже больше. В настоящее время самые длинные очереди - к реабилитологам, гастроэнтерологам, эндокринологам и на ультрасонографию. Во многих местах в этом году оплачиваемое государством посещение ряда специалистов и обследование получить уже невозможно, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.
Несмотря на то, что в мае для сферы здравоохранения в бюджете нашли дополнительно 140 миллионов евро из карманов других министерств, принятие решение требовало времени и только теперь первые 57 миллионов начали поступать в учреждения здравоохранения. Однако об использовании оставшейся суммы решение еще не принято.
Однако уже сейчас ясно, что это мало повлияет на шансы появления дополнительных мест для на оплаченные государством визиты в этом году.
"Без четырех месяцев ожидания попасть никуда нельзя", - говорит об оплаченном государством визите к врачу жительница Курземе Сармите (имя изменено). Из-за состояния здоровья она в прошлом году осталась без работы.
В этом году ей нужно было записаться на несколько анализов и к нескольким специалистам, в том числе к гастроэнтерологу и на эндоскопию. Но ожидание растянулось более чем на полгода. Сначала она обратилась в частную клинику, но когда узнала, что эндоскопия стоит 170 евро, стала искать возможность записаться на прием к врачу, финансируемому государством. В начале июня она смогла записаться только на октябрь, но уже за 14 евро. "Это огромная разница", - говорит пациентка.
В середине августа передача De facto обзвонила десятки учреждений во всех регионах Латвии, чтобы подать заячвку на четыре записи на прием за госфинансирование - к эндокринологу и неврологу, на УЗИ брюшной полости и холтеровское мониторирование. В результате, если, например, в Латгале еще была надежда попасть на прием к эндокринологу к ноябрю, то в других регионах на конец года эта услуга, финансируемая государством, была практически недоступна.
В больнице Страдиня до конца года при госфинансировании не доступна ни одна из четырех необходимых услуг. Сонография недоступна даже, если вы оплачиваете ее самостоятельно.
Более того, вопреки призыву Национальной службы записывать пациентов в списки ожидания до тех пор, пока не появится конкретное время приема и пациентам не придется звонить бесчисленное количество раз, в регистратуре больницы говорят, что таких не создают.
Сроки ожидания других визитов во всех регионах Латвии также составляют от одного месяца до двух лет.
Уже весной стало ясно, что спрос на посещения, финансируемые государством, необычайно высок - на 10, 15 и даже 20 процентов выше, чем обычно.
По данным, собранным Национальной службой здравоохранения весной, когда были запрошены дополнительные средства, время ожидания приема гастроэнтеролога составляло 124 дня, столько же - реабилитолога, и лишь немного меньше - эндокринолога и сонографии. Теперь очереди стали еще длиннее.
"Знаете, я тоже смотрю на наши очереди, смотрю на спрос, и как руководитель считаю, что реабилитация и диагностика - это одна из тех вещей, где не должно быть ожидание месяцами", - говорит Стелла Лапиня, председатель правления Veselības centru apvienība.
Увеличение спроса на услуги, финансируемые государством, объясняется тем, что к врачам не обращались во время ковидных ограничений, тем, что платные услуги труднее себе позволить, так и другими причинами.
Служба здравоохранения утверждает, что в начале года учреждения всегда восполняли так называемую "переработку", когда принималось больше пациентов, чем было выделено средств. Впоследствии это компенсируется за счет месяцев, когда спрос ниже, или за счет перенаправления средств из учреждений, где спрос не так высок. Однако в этот раз все получилось иначе.
"Допускаю, что медицинские учреждения также принимали этих пациентов с мыслью о том, что, возможно, летом ситуация выровняется, потому что обычно, если посмотреть на эту динамику в услугах, даже до этой пандемии, когда у нас были сезонные услуги, то есть в осенне-зимние месяцы, мы видим, скажем так, пик, который в летние месяцы должен был выровняться..
В свою очередь в этом году интересная ситуация, все это идет с возрастающей динамикой", - говорит глава отдела амбулаторных услуг департамента медицинских услуг NVD Байба Берзиня.
Хотя Национальная служба здравоохранения обратилась с просьбой о выделении дополнительных средств еще весной, политики приняли решение только в середине лета. На данный момент из 140 миллионов евро, найденных для сектора здравоохранения, выделено только 57 миллионов евро. 16 миллионов евро, предназначенные для амбулаторных услуг, начнут поступать в медицинские учреждения уже на этой неделе.
"Отдельные позиции мы, конечно, будем пересматривать, будем делать все возможное для увеличения [объема услуг]. Но если говорить о цифрах, то на амбулаторные услуги мы тратим около 33 миллионов евро в год.
В настоящее время мы говорим с Национальной службой здравоохранения о полумиллионе евро, то есть о дополнительных 1,5% денег - это характеризует масштаб, в котором мы можем говорить о дополнительных средствах", - говорит Ринальд Муциньш, председатель правления Клинической университетской больницы имени П. Страдиня.
Это не означает, что очереди вдруг станут короче. Деньги будут направлены, чтобы заплатить за уже принятых дополнительных пациентов.
"То, что мы получим сейчас, это то, о чем мы сейчас говорим - деньги потрачены, позиции использованы, исследования использованы, пациенты были - это просто оплата за проделанную работу, потому что мы заплатили врачам, мы заплатили поставщикам, мы заплатили всем", - объясняет VCA Лапиня.
Однако фактически никто не знает, сколько людей нуждается в той или иной специализированной услуге или обследовании - каков спрос. Записались ли на прием те, кого направили, ожидает ли один и тот же человек в нескольких очередях, занял ли кто-то очередь, но не явился к назначенному времени, лишив возможности других. Решить эту проблему планируется путем разработки новых дигитальных решений.
"В принципе, Служба рассматривает возможность и работает со всеми заинтересованными сторонами в отрасли, чтобы построить одну из таких линий. То есть, получив такое направление, пациент сможет зарегистрироваться по одному направлению в одном медицинском учреждении", - говорит Байба Берзиня.
Из 140 миллионов евро, найденных для сектора здравоохранения, решение о том, как будут распределены оставшиеся 83 миллиона евро, до сих пор не принято.
В то же время междучреждения призывают не откладывать принятие решения до последнего момента, чтобы рационально использовать деньги. Однако ожидается, что полученные в этом году дополнительные средства будут направлены не на открытие новых приемов, а на покрытие уже состоявшихся или запланированных посещений, которые в этом году увеличились на 10% и более, но все еще не покрывают спрос.
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