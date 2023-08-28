Видео ⟩ Проценты по ипотеке взлетели до небес: как это влияет на платежеспособность латвийцев?

Как сейчас это влияет на способность заемщиков производить ежемесячные платежи? Есть заемщики, у которых ежемесячный платеж увеличился на целых 300-400 евро в месяц.

Как поясняет Swedbank, разочарования в соцсетях возникают, например, в тех случаях, когда люди брали кредиты на частные дома еще до повышения Euribor, в результате чего ежемесячный платеж значительно увеличился.

В случаях меньших сумм в результате повышения Euribor ежемесячный платеж увеличивается на 50-150 евро.

Герой сюжета передачи Элвийс из-за повышения ставки отказался от идеи купить в рассрочку новую квартиру и вместо этого решил снимать жилье. В его планах - дождаться понижения ставки и тогда уже покупать собственную жилплощадь.

Как поясняют в Ассоциации финансовой индустрии, у 2/3 заемщиков в течение года ежемесячные платежи увеличились в пределах 100 евро, однако высокая инфляция, выросшая стоимость коммунальных услуг и высокие процентные ставки не ухудшили возможности жителей покрывать договорные обязательства, а кредиты погашаются вовремя.

Представитель отрасли Карлис Даневич указал, что статистически ситуация во время ковид-пандемии была драматичнее. "В среднем ситуация все еще стабильная и хорошая", - указал он.

Хорошая новость в том, что высокие процентные ставки - не навсегда. Опыт предыдущих лет показывает: насколько быстро проценты растут, настолько же быстро при падении инфляции Европейский центробанк их снижает.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)