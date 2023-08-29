Разногласия между странами ЕС могут поставить под угрозу помощь Украине

Споры между государствами-членами Европейского Союза (ЕС) по бюджетным вопросам могут поставить под угрозу военную помощь Украине. По данным Financial Times, напряженность среди стран ЕС растет в связи с ростом расходов национальных бюджетов.
Запрос Брюсселя на дополнительное финансирование общего бюджета в размере 86 млрд. евро оказывает определенное давление на страны ЕС,
одновременно усиливая поддержку Украины, в размере 50 млрд. евро на ближайшие четыре года. Это вызвало разногласия среди стран ЕС, которые призвали сократить объем дополнительного финансирования.
Как пишет издание, дебаты по бюджету являются главным испытанием решимости стран Запада по отношению к Украине. Скептики как в Европе, так и в США начинают указывать на ограниченный успех контрнаступления Украины против России.
Брюссель предложил определить пакет финансирования для Украины, который будет направлен на поддержку Украины в течение четырех лет для предотвращения политической нестабильности в Киеве. Министры ЕС возобновят консультации после летних каникул, а поддержка Украины станет одним из главных вопросов повестки дня встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС.
До сих пор переговоры о финансировании Украины затруднялись тем, что Еврокомиссия сочетала усиление поддержки Украины с требованием увеличения национальных бюджетов, в том числе с учетом роста расходов в связи с повышением процентных ставок и увеличением заработной платы государственных служащих ЕС.
Несколько государств-членов ЕС заявили, что, хотя помощь Украине является разумным шагом, многие элементы пакета помощи являются результатом внутренних проблем управления бюджетом ЕС.
Такие страны, как Германия и Нидерланды, которые оказывают наибольшее сопротивление, заявляют, что повышение процентных ставок и повышение зарплат госслужащих не должно повлиять на национальные бюджеты, поскольку оно должно повлиять на общий бюджет ЕС.
"Время не очень удачное. Правительствам приходится принимать трудные решения внутри стран, а теперь Брюссель призывает к дальнейшему углублению проблем.
Честно говоря, фраза "Брюсселю нужны наши деньги, чтобы повысить зарплаты представителей Еврокомиссии в соответствии с инфляцией", - не лучшая внутриполитическая реклама для любого национального правительства", - заявили несколько дипломатов ЕС.
Этот спор вызывает опасения, что переговоры по бюджету ЕС станут самыми напряженными в наступающем году.
В июне Еврокомиссия решила, что бюджет 2021-2027 годов должен быть дополнен 66 миллиардами евро, которые будут финансироваться странами-членами ЕС.
В сумму 66 миллиардов евро входят почти 19 миллиардов евро, предназначенные для покрытия расходов, вызванных неожиданно высокими процентными ставками. Около двух миллиардов предусмотрено на увеличение административных расходов, в том числе на повышение зарплат госслужащим. 15 миллиардов на расходы, связанные с усилением миграции и внутренним финансированием стран, и 10 миллиардов на различные инициативы.
Кроме того, Брюссель предложил выделить еще 20 миллиардов евро на поставки оружия Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!