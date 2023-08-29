Разногласия между странами ЕС могут поставить под угрозу помощь Украине

Несколько государств-членов ЕС заявили, что, хотя помощь Украине является разумным шагом, многие элементы пакета помощи являются результатом внутренних проблем управления бюджетом ЕС.

Такие страны, как Германия и Нидерланды, которые оказывают наибольшее сопротивление, заявляют, что повышение процентных ставок и повышение зарплат госслужащих не должно повлиять на национальные бюджеты, поскольку оно должно повлиять на общий бюджет ЕС.

"Время не очень удачное. Правительствам приходится принимать трудные решения внутри стран, а теперь Брюссель призывает к дальнейшему углублению проблем.

Честно говоря, фраза "Брюсселю нужны наши деньги, чтобы повысить зарплаты представителей Еврокомиссии в соответствии с инфляцией", - не лучшая внутриполитическая реклама для любого национального правительства", - заявили несколько дипломатов ЕС.

Этот спор вызывает опасения, что переговоры по бюджету ЕС станут самыми напряженными в наступающем году.

В июне Еврокомиссия решила, что бюджет 2021-2027 годов должен быть дополнен 66 миллиардами евро, которые будут финансироваться странами-членами ЕС.

В сумму 66 миллиардов евро входят почти 19 миллиардов евро, предназначенные для покрытия расходов, вызванных неожиданно высокими процентными ставками. Около двух миллиардов предусмотрено на увеличение административных расходов, в том числе на повышение зарплат госслужащим. 15 миллиардов на расходы, связанные с усилением миграции и внутренним финансированием стран, и 10 миллиардов на различные инициативы.

Кроме того, Брюссель предложил выделить еще 20 миллиардов евро на поставки оружия Украине.