Более двух третей жителей Латвии считают, что система налогов несправедлива

За год доля людей, придерживающихся такого мнения, увеличилась на два процентных пункта.

Среди них 31% категорически не согласны с утверждением о том, что налоговая система Латвии справедлива по отношению ко ним, а 38% - скорее не согласны.

Доля тех, кто считает, что латвийская налоговая система справедлива по отношению к ним, за год уменьшилась с 26% до 21%.

Опрос проводился в июле этого года, в нем приняли участие 1000 респондентов.