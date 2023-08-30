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Более двух третей жителей Латвии считают, что система налогов несправедлива

rus.tvnet.lv/LETA
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Бессилие. Иллюстративное фото.
Бессилие. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

69% жителей Латвии считают, что налоговая система несправедлива по отношению к ним, свидетельствуют данные опроса, проведенного в июле исследовательской компанией SKDS.

За год доля людей, придерживающихся такого мнения, увеличилась на два процентных пункта.

Среди них 31% категорически не согласны с утверждением о том, что налоговая система Латвии справедлива по отношению ко ним, а 38% - скорее не согласны.

Доля тех, кто считает, что латвийская налоговая система справедлива по отношению к ним, за год уменьшилась с 26% до 21%.

Опрос проводился в июле этого года, в нем приняли участие 1000 респондентов.

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