Фото и видео ⟩ Пойман рекордно огромный аллигатор

Шейн Смит, владелец компании Red Antler Processing из округа Язу, штат Миссисипи, за свою жизнь видел много аллигаторов, но ни один из них не был таким большим, как тот, который был пойман 26 августа.

"Это было сюрреалистично. Знаете, как охотник я видел много крупных аллигаторов, но это было совершенно беспрецедентно", - сказал Смит Insider.

Местные специалисты по охране природы говорят, что подъем огромного хищника из воды полезен для популяции вида и защитит как людей, так и домашних животных.

Уилл Томас, охотник, которому вместе с друзьями Доном Вудсом, Таннером Уайтом и Джои Кларком удалось поймать огромного хищника, рассказал The Washington Post, что на поимку и убийство рептилии в соответствии с законодательством штата ушло почти семь часов.

"Лодка начала набирать воду, и нам пришлось перетащить его на другую сторону лодки, чтобы мы не утонули", - рассказал Томас газете Post.

Департамент дикой природы, рыболовства и парков Миссисипи подтвердил рекордный улов в своем заявлении, опубликованном в Facebook.

Почти 400 фунтов мяса этого животного было передано в местные столовые, чтобы накормить голодающих.

На обработку шкуры уйдет несколько месяцев, но из нее можно сделать аксессуары и обувь, пишет Insider.