Инфографика ⟩ За год средняя зарплата в Латвии выросла на 12%

В Латвии средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) за полный рабочий день во втором квартале этого года составила 1525 евро, что на 12% или 163 евро больше, чем в соответствующем периоде 2022 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В том числе в частном секторе средняя брутто-зарплата во втором квартале 2023 года выросла на 11,9%, достигнув 1519 евро, а в государственном секторе средняя брутто-зарплата выросла на 12,2%, достигнув 1549 евро.
В секторе государственного управления, в который входят государственные и муниципальные учреждения, Государственное агентство социального страхования, а также государственные и муниципальные предприятия, средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1492 евро. что на 10,7% больше, чем во втором квартале 2022 года.
Во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2023 года среднемесячная брутто-зарплата выросла на 4,3%, а почасовая - на 14,1%.
С другой стороны, средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 1114 евро, что составляет 73% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 11,7%, опередив рост потребительских цен на 0,1 процентного пункта, что свидетельствует о замедлении снижения покупательной способности работников.
ЦСУ сообщает, что на изменение средней заработной платы влияет не только увеличение или уменьшение заработной платы работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы, а также структурные изменения на рынке труда. Влияние указанных факторов проявляется в изменении фонда оплаты труда и численности работников, которые используются для расчета средней заработной платы.
Во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года фонд заработной платы в Латвии увеличился в общей сложности на 13,2% или 399,4 миллиона евро, а количество наемных работников в перерасчете на полную занятость, увеличилось на 7700 человек, или 1%.
За год средняя заработная плата росла быстрее всего в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства – на 20,2% (самый большой рост в рыбном хозяйстве), в секторе водоснабжения, водоотвода, утилизации отходов и санации - на 19%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 18,9%, в секторе транспорта и хранения - на 18% (наибольший рост в секторе воздушного транспорта), в энергетике - на 15,2% и в государственном управлении - на 14,6%.
По данным ЦСУ, на более быстрый рост в указанных секторах повлияло не только увеличение средств на заработную плату, но и сокращение числа сотрудников, работающих полный рабочий день.
Во втором квартале 2023 года среднемесячная заработная плата при полной занятости была выше средней по стране в финансах и страховании - 2656 евро, в ИКТ - 2523 евро, в энергетике - 2041 евро, в профессиональных, научно-технических услугах - 1937 евро, в государственном управлении - 1777 евро, в добывающей промышленности - 1710 евро, в здравоохранении и социальном обеспечении - 1662 евро, в секторе водоснабжения, водоотвода, утилизации отходов и санации - 1582 евро, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 1552 евро.
Самая низкая средняя заработная плата при полной занятости была в сфере услуг по размещению и питанию - 985 евро до уплаты налогов.
Во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года средняя зарплата до уплаты налогов быстрее всего росла в Рижском регионе – на 14,9% и в Видземе – на 14,1%.
Самая высокая средняя брутто-зарплата при полной занятости была в Риге - 1690 евро, а самая низкая - в Латгале - 1077 евро, что на 36% меньше, чем в столице. Разница в средней зарплате между Ригой и регионами за год сократилась во всех регионах, кроме Земгале.
Во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года средняя зарплата до уплаты налогов в Литве и Эстонии выросла одинаково, то есть в Эстонии - на 12,4%, а в Литве - на 12,3%.
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