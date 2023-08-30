Инфографика ⟩ За год средняя зарплата в Латвии выросла на 12%

Во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года фонд заработной платы в Латвии увеличился в общей сложности на 13,2% или 399,4 миллиона евро, а количество наемных работников в перерасчете на полную занятость, увеличилось на 7700 человек, или 1%.

За год средняя заработная плата росла быстрее всего в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства – на 20,2% (самый большой рост в рыбном хозяйстве), в секторе водоснабжения, водоотвода, утилизации отходов и санации - на 19%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 18,9%, в секторе транспорта и хранения - на 18% (наибольший рост в секторе воздушного транспорта), в энергетике - на 15,2% и в государственном управлении - на 14,6%.

По данным ЦСУ, на более быстрый рост в указанных секторах повлияло не только увеличение средств на заработную плату, но и сокращение числа сотрудников, работающих полный рабочий день.

Во втором квартале 2023 года среднемесячная заработная плата при полной занятости была выше средней по стране в финансах и страховании - 2656 евро, в ИКТ - 2523 евро, в энергетике - 2041 евро, в профессиональных, научно-технических услугах - 1937 евро, в государственном управлении - 1777 евро, в добывающей промышленности - 1710 евро, в здравоохранении и социальном обеспечении - 1662 евро, в секторе водоснабжения, водоотвода, утилизации отходов и санации - 1582 евро, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 1552 евро.