45 тыс. тонн в год: балтийские компании приобретут крупнейшего производителя ПВХ-окон в Польше

Инвестиционный период INVL Baltic Sea Growth Fund заканчивается в 2024 году, поэтому команда уже приступила к привлечению средств для следующего фонда: INVL Private Equity Fund II попытается привлечь от инвесторов 300 млн евро.

Годовой оборот Metal-Plast составляет приблизительно 34 млн евро, на предприятии работает около 200 сотрудников. Компания расположена в Свебодзице, в польской провинции Нижняя Силезия, и имеет текущую мощность переработки 29 000 тонн в год. Одна тонна переработанного ПВХ экономит две тонны выбросов CO2.

Управлять компанией продолжит нынешний генеральный директор Гжегож Ясинский. Он отмечает, что в Польше и Германии ожидается новая волна по замене окон. "По оценкам Европейской комиссии, к 2030 году в Европейском союзе будет необходимо отремонтировать более 35 млн жилых зданий".

После заключения сделки Eco Baltia будет владеть 42%, Федорович - 30% и INVL Baltic Sea Growth Fund - 28% акций компании Metal-Plast. INVL Baltic Sea Growth Fund владеет 52,8% акций Eco Baltia, 30,5% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, а остальные - руководству компании.

INVL Baltic Sea Growth Fund с размером фонда в 165 млн евро является ведущим фондом частного капитала в странах Балтии, а его основным инвестором является Европейский инвестиционный фонд (EIF).