45 тыс. тонн в год: балтийские компании приобретут крупнейшего производителя ПВХ-окон в Польше

Фонд частного капитала в странах Балтии INVL Baltic Sea Growth Fund вместе со своей портфельной компанией Eco Baltia - крупнейшей группой компаний по управлению экологическими ресурсами и переработке отходов в странах Балтии - договорились о приобретении 70% акций предприятия Metal-Plast, которое является крупнейшим производителем ПВХ-окон в Польше, сказано в сообщении для фондовой биржи Nasdaq Riga.
Завершение сделки должно состояться в четвертом квартале 2023 года, после получения разрешения Ведомства по конкуренции и защите прав потребителей Польши и выполнения других условий.
Учредитель Metal-Plast Себастьян Федорович сохранит 30% акций компании. "За 30 лет работы Metal-Plast стал лидером польского рынка переработки ПВХ, а стратегическое партнерство с Eco Baltia и INVL Baltic Sea Growth Fund позволит компании продолжить рост", - отмечает Федорович.
Руководитель сектора услуг окружающей среды Eco Baltia Янис Айзбалтс отмечает, что Eco Baltia продолжает расширяться не только в странах Балтии, но и в международном масштабе, и Metal-Plast очень хорошо вписывается в стратегию компании. "Мы планируем расширить перерабатывающие мощности Metal-Plast в 1,5 раза - до 45 тысяч тонн в год, тем самым увеличив наши инвестиции в экономику замкнутого цикла".
Партнер INVL Baltic Sea Growth Fund и председатель правления Eco Baltia Витаутас Плункснис сообщает, что Metal-Plast станет восьмой инвестицией в портфеле INVL Baltic Sea Growth Fund. "Экономика замкнутого цикла остается одним из основных столпов наших инвестиций, и мы рады работать с нашей самой успешной портфельной компанией Eco Baltia и г-ном Федоровичем, чтобы поднять Metal-Plast на новую высоту".
Инвестиционный период INVL Baltic Sea Growth Fund заканчивается в 2024 году, поэтому команда уже приступила к привлечению средств для следующего фонда: INVL Private Equity Fund II попытается привлечь от инвесторов 300 млн евро.
Годовой оборот Metal-Plast составляет приблизительно 34 млн евро, на предприятии работает около 200 сотрудников. Компания расположена в Свебодзице, в польской провинции Нижняя Силезия, и имеет текущую мощность переработки 29 000 тонн в год. Одна тонна переработанного ПВХ экономит две тонны выбросов CO2.
Управлять компанией продолжит нынешний генеральный директор Гжегож Ясинский. Он отмечает, что в Польше и Германии ожидается новая волна по замене окон. "По оценкам Европейской комиссии, к 2030 году в Европейском союзе будет необходимо отремонтировать более 35 млн жилых зданий".
После заключения сделки Eco Baltia будет владеть 42%, Федорович - 30% и INVL Baltic Sea Growth Fund - 28% акций компании Metal-Plast. INVL Baltic Sea Growth Fund владеет 52,8% акций Eco Baltia, 30,5% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, а остальные - руководству компании.
INVL Baltic Sea Growth Fund с размером фонда в 165 млн евро является ведущим фондом частного капитала в странах Балтии, а его основным инвестором является Европейский инвестиционный фонд (EIF).
Фонд концентрирует свою деятельность в странах Балтии и соседних регионах - Польше, Скандинавии и Центральной Европе. На данный момент фонд инвестировал в семь компаний, работающих в сферах здравоохранения, реабилитации, строительства, управления окружающей средой (переработка пластмассы и утилизация отходов), ветеринарных услуг, а также производства косметики и средств гигиены.
AS Eco Baltia - группа компаний по управлению ресурсами окружающей среды в странах Балтии, обеспечивающая полный цикл управления отходами от сбора и сортировки отходов до логистики, оптовой торговли и переработки вторсырья.
Eco Baltia завершила 2022 год с консолидированным оборотом в 210 млн евро, что на 75% больше, чем в 2021 году. Общий совокупный доход от продаж Eco Baltia в 2022 году достиг 240,5 млн евро.
В компаниях группы в Латвии, Литве и Чехии работают более 2300 сотрудников. Ее ведущими предприятиями являются AS PET Baltija, SIA Eco Baltia vide, SIA Latvijas zaļais punkts, SIA Nordic Plast, Сигулдское SIA JUMIS, чешская TESIL Fibers и базирующаяся в Литве UAB Ecoservice, а с 21 января 2023 года также - Pilsētas Eko Serviss.
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