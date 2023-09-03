Турист в Италии оштрафован за попытку украсть камни с пляжа

Турист из Франции уложил камни в багажник своего автомобиля и пытался покинуть остров Сардиния на пароме, который направлялся в Ниццу. Однако перед заездом на паром мужчину остановили итальянские таможенники.

"У него в багажнике был 41 килограмм гальки и камней с пляжа Лампиана. Они были конфискованы и возвращены на место", - сообщили таможенники.

Сардиния - большой итальянский остров в Средиземном море - хорошо известен своими белопесчаными пляжами, которые настолько ценны, что с 2017 года туристам запрещено брать с собой камни и гальку. Этот запрет был введен для защиты пляжа от эрозии, или разрушения.

Штраф за похищение песка, гальки или ракушек с пляжа острова может составлять от 500 до 3000 евро.