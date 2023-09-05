Латвия может получить ракетно-артиллерийские комплексы Himars и противокорабельные ракетные комплексы в 2026-2027 гг., сообщил во вторник журналистам государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.
Через несколько лет Латвия может получить Himars и противокорабельные ракетные комплексы
Министр обороны Инара Мурниеце отметила, что получение этих комплексов зависит не только от Латвии, но и от ее партнера США, которые вносят большой вклад в этот процесс.
Как сообщалось, Минобороны разработало три проекта ракетных систем - береговой обороны, систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии.
Латвия и Эстония совместно выбрали системы ПВО средней дальности IRIS-T, и это будет самая крупная военная закупка с момента восстановления независимости Латвии. Возможная сумма закупки и другие детали пока не разглашаются, но поставки систем могут начаться в 2025 году. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО может быть выделено около 600 млн евро.
Осенью прошлого года Министерство обороны начало с США переговоры о закупке противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg Defence & Aerospace.
Минобороны также продолжает процесс закупки у США шести ракетно-артиллерийских комплексов Himars.
Латвия к 2028 году может приобрести боевые машины пехоты
До 2028 года Латвия может приобрести боевые машины пехоты, предназначенные для уничтожения противника, заявил во вторник журналистам командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, представляя обновленную концепцию национальной обороны.
Согласно концепции, НВС будут развивать свои возможности за счет увеличения огневой мощи и дальности стрельбы, что лишает противника свободы действий в воздухе, на море и суше. Также необходимо развивать ПВО, береговую оборону, дальнобойную реактивную артиллерию, применение дронов и ввести в состав вооружения боевые машины пехоты.
Боевые машины пехоты будут представлять собой новый тип платформы с защитой не ниже третьего уровня, необходимой для участия в тактических операциях и для поражения переднего края обороны противника, сказал командующий НВС.
"Мы движемся именно в этом направлении. […] Мы выбрали машины конкретного типа, а далее есть процессы, связанные с их приобретением. Более подробно о деталях мы не можем рассказать, пока не закончится процесс конкурса и закупки", - сказал Калниньш.
Боевые машины пехоты необходимы для перевооружения механизированной пехотной бригады и замены боевых разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T), которые НВС в свое время приобрели у Великобритании. Первые бывшие в использовании CVR(T) Латвия получила осенью 2015 года.
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