Через несколько лет Латвия может получить Himars и противокорабельные ракетные комплексы

Согласно концепции, НВС будут развивать свои возможности за счет увеличения огневой мощи и дальности стрельбы, что лишает противника свободы действий в воздухе, на море и суше. Также необходимо развивать ПВО, береговую оборону, дальнобойную реактивную артиллерию, применение дронов и ввести в состав вооружения боевые машины пехоты.

Боевые машины пехоты будут представлять собой новый тип платформы с защитой не ниже третьего уровня, необходимой для участия в тактических операциях и для поражения переднего края обороны противника, сказал командующий НВС.

"Мы движемся именно в этом направлении. […] Мы выбрали машины конкретного типа, а далее есть процессы, связанные с их приобретением. Более подробно о деталях мы не можем рассказать, пока не закончится процесс конкурса и закупки", - сказал Калниньш.

Боевые машины пехоты необходимы для перевооружения механизированной пехотной бригады и замены боевых разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T), которые НВС в свое время приобрели у Великобритании. Первые бывшие в использовании CVR(T) Латвия получила осенью 2015 года.