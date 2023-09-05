Общие долги по налогам в Латвии в начале августа превысили 860 миллионов евро

В том числе задолженность перед государственным основным бюджетом в начале августа составила 407,156 млн евро, что на 1,1% больше, чем в начале июля, долги перед бюджетами самоуправлений - 287,392 млн евро, что на 0,8% меньше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования - 166,244 млн евро, увеличившись на 0,5%.

На 1 августа 2023 года текущие долги, по которым рассчитывается просрочка, составляли 61,6% общей суммы долгов, или 530,414 млн евро.

На 1 августа безнадежными были признаны долги на сумму 2,477 млн евро - они возникли у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию были признаны долги на сумму 527,937 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - на сумму 243,893 млн евро, безнадежными - на сумму 284,044 млн евро, из них 284,031 млн евро не могут быть взысканы, так как у должников нет денег и имущества для покрытия долга, а по долгам на сумму 13,7 тыс. евро истек срок взыскания.

1 августа текущего года были продлены сроки погашения задолженностей на общую сумму 98,062 млн евро, что на 30,6% меньше, чем в начале года.

При этом сумма приостановленных долгов, по которым прекращен процесс начисления штрафных процентов, в начале августа составил 232,316 млн евро - это задолженности компаний, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2023 года общие налоговые задолженности в Латвии составляли 876,776 млн евро.