Мужчина, проживший в пещере 12 лет, теперь вынужден покинуть ее

Один из жителей сообщил в полицию о необычном месте жительства мужчины. Сотрудники полиции отправились осмотреть указанное место. Власти велели мужчине покинуть пещеру после того, как обнаружили большую кучу мусора.

Установлено, что пещера была полностью обустроена для проживания.

За прошедшие годы пещерный житель оборудовал свое "жилище" столом, сделанным из старого ящика, и двумя спальными местами - матрасом и гамаком. Мужчина также сделал душ из подвесного ведра и защитился от насекомых с помощью нескольких москитных сеток.

Пещерному жителю дали несколько дней на то, чтобы вынести из пещеры все вещи и очистить природный объект.