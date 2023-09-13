Путешествие в Индию: тысячелетние монастыри, мусор и каркасы машин по пути в Гималаи

Этим летом путешественник Артур Фишер решил вернуться в Индию спустя 14 лет после первой поездки. Результат оказался неожиданным для него самого. "Поездка в Индию - это в любом случае отличный опыт, чтобы расширить кругозор. Это способ ценить то, что у нас есть, и перестать жаловаться по поводу того, как у нас все плохо", - уверен он.
Об Артуре и его компании мы писали здесь:
Артур Фишер - предприниматель, путешественник-энтузиаст и мультиинструменталист, аранжировщик и звукорежиссер. В этот раз в Индию он ездил с женой Анной и рассказал об их совместных впечатлениях.
Дели и 33 миллиона жителей
Дели (англ. Delhi) - это второй по величине город Индии, имеющий статус союзной территории (Национальный столичный округ Дели). Согласно последним данным, там проживает почти 33 миллиона человек.
"Дели - энергичный город с большой плотностью населения, и определенные бытовые привычки его жителей могут вызвать у нас недоумение. Кому-то некоторые места могут показаться очень неприятными. Просто там настолько безумная плотность населения, там толпа везде. Вот я даже не знаю, с чем это сравнить. У нас такого не бывает. Там везде толкотня, много людей, шум, гам, все сигналят. Мы на обратном пути четыре дня в Дели пробыли. Было только желание побыстрее оттуда свалить", - делится своими впечатлениями Артур.
У многих Индия ассоциируется с грязью и антисанитарией. 14 лет назад Артур был более толерантен к местному укладу жизни и привычкам, но теперь признался, что его отношение изменилось:
"В 24-25 лет мне казалось нормальным, мол, пусть живут как хотят. Сейчас уже многие вещи начинают сильно раздражать и не понимаешь, как можно вот так не уважать самих себя и не уважать среду, в которой ты находишься. Вот так по-свински относиться к тому месту, где ты живешь. Хотя на самом деле в Индии стало гораздо чище, чем 15 лет назад.
Метро в Дели относительно чистое. Меня удивляет, почему у них в одном месте чисто, когда они следят, а когда не следят, там полнейший срач. Почему нельзя следить везде?".
У многих Индия ассоциируется такжес традиционной женской одеждой - сари. Это ткань длиной от 4,5 до 9 метров, шириной до 1,2 метра, которую особым образом оборачивают вокруг тела. На улице женщины обычно накидывают свободный конец сари (паллу) на голову как шаль. По материалу, из которого сделано сари, можно было определить социальное и материальное положение женщины. Артур же заметил, что в Дели почти не встретить женщин в сари.
"В Дели гораздо меньше женщин носят традиционную одежду - сари. В основном это женщины преклонного возраста. Молодые все ходят в европейской одежде. Сари больше встретишь на юге и в каких-то деревнях.
Чувствуется, что Дели стал уже таким гораздо более либеральным в этом плане городом. Хотя бы внешне, поверхностно, потому что я не верю, что внутри там что-то поменялось", - рассуждает он.
Вода и еда
Большинство туристов, побывавших в Индии, рассказывают про отравления. Кто-то отделывается легко, а кто-то нет. Артур Фишер тоже указывает, что следует серьезно относиться к этим моментам:
"В Индии воду обязательно надо покупать в бутылках. Это даже не вопрос. Ну и крайне аккуратно со всяким стрит-фудом и прочим. Так сказать, исходя из здравого смысла и инстинкта самосохранения следует оценивать, где ты ешь. Есть много нормальных мест, где можно поесть, просто надо высматривать.
Спустя 14 лет стало сильно дороже. Уже такой прямо халявы нет, когда можно было там за 2 евро обед нормальный съесть. Сейчас, наверное, он стоит где-то 5-6 евро. Можно найти и дешевле, но там, где дешевле, не позволяет есть инстинкт самосохранения".
Места художника Николая Рериха
"Долина Куллу - отправная точка для путешествия в Гималаи. И мы в этот раз остановились в Наггаре. Город, собственно, который известен в русскоязычном мире, потому что там жил Николай Рерих с сыновьями. Посмотрели музей Рериха, пообщались даже с человеком, чьи бабушка и дедушка были знакомы с Рерихом (мы у него в гостевом доме останавливались). Он рассказывал, что помнит, как, когда учился в школе, к ним Святослав Рерих [сын художника] приезжал с женой".
Было очень интересно слушать эти рассказы и ходить по этим местам. Смотреть на эти виды гор, которые можно наблюдать на картинах Рериха. Можно осмотреть дом Рериха, но заходить в него нельзя, там сделаны специальные балконы и можно заглядывать в окна.
Дорога в Гималаи
"До Наггара ехать на автобусе около 12 часов, потому что туда не ходят поезда. Премиум-автобус - 15 евро с человека. Это дорого. По их меркам самый дешевый можно взять за четыре. Премиум-автобус был, наверное, примерно как у нас в конце 90-х и начале 2000-х туристические автобусы в Европу. Не трэш, но таких у нас уже больше нет. Туалета в автобусе нет, а за всю поездку он останавливается всего три раза. Поэтому надо учитывать, что лучше особо не пить, не есть в процессе поездки. Интервал между остановками примерно четыре часа.
Это была езда по горной дороге ночью. Автобус выезжает обычно вечером, а приезжает туда утром. Если кого-то укачивает, то лучше принять таблетку.
Отдельно Артур Фишер говорит об акклиматизации в горах:
"Там надо делать выходы в горы, чтобы набрать высоту. Потому что дальше путь идет через самые высокие перевалы по пути туда - в Гималаи - 5350 метров, а далее два перевала выше 5000 метров, через которые едут машины".
Необдуманный подъем в горы - это смерть
"На горной дороге регулярно люди умирают от высотной болезни.
Высотная (горная) болезнь - это когда давление снаружи падает, и давление организма не успевает адаптироваться у человека без опыта или без акклиматизации. Если ты до этого был в горах, это просто быстрее, легче происходит, потому что организм уже помнит.
Симптомы - начинается головная боль, возникает недостаток кислорода, человек вообще иногда теряет связь с реальностью. В тяжелом случае внутренним давлением в легкие начинает выдавливаться жидкость и, по сути, человек захлебывается от этого.
Артур рассказал, как можно избежать этих проблем:
"Есть, во-первых, акклиматизация. Во-вторых, продают кислородные баллоны за 7 евро на точке старта. Можешь купить, взять с собой, и как-нибудь ты протянешь там эти часы. Некоторые же сразу садятся в машину и едут. Даже удивительно, я бы даже сказал, что там так мало умирает.
К подъему в горы надо относиться со всей серьезностью, обращаться в туристические точки и брать гида".
Дорога без ремней безопасности
"По этим горным дорогам местные ездят - не пристегиваются вообще. Я видел каркасы машин, которые лежали там на склонах под горкой. Где то пять-шесть машин. Я так думаю, что их и убирать не надо. Надо, чтобы они там лежали, дабы у людей немножко мозги тренировались. Там везде такой каменистый склон. Если ты туда летишь, у тебя машина перевернется несколько раз и завязнет. Если ты пристегнут - отделаешься синяками", - делится наблюдениями Артур.
Впечатления от Гималаев
"Там везде монастыри. Есть такие, которым по 1000 лет. Из-за сухого климата сохранилась 700-летняя резьба по дереву. Почти везде можно попасть без проблем. Есть некоторые закрытые деревушки и регионы, но в любой туристической лавке можно получить разрешение за 5-6 евро.
Регион Ладакх - это горная часть Индии. Его еще называют Малым Тибетом. Добираться 15 часов на маршрутке.
Местные жители ближе к нашему менталитету. В Гималаях низкая плотность населения, там живет мало людей. 14 лет назад в Гималаях были в основном европейские туристы. Они ехали прямо автобусами.
В этот раз же было много местных - из Индии.
"Тут они прямо ломятся толпами. Город Лех - это уже не такая деревня, которой он когда-то был. Оказалось, что это такой гламурный курорт, куда разные обеспеченные и гламурные индусы едут и ходят там по пешеходной улице, как на нашей Йомас в Юрмале.
Все дело в том, что 12 лет назад у них в городе сняли какой-то болливудский фильм, который стал очень популярным - и в Лех хлынули внутренние туристы из Индии. Из-за этого все сильно подорожало. К примеру, некоторые кафе по ценам могут не отличаться от наших - европейских.
Приехать в Гималаи могут себе позволить индусы такого зажиточного класса. Это премиум-туризм. Там уже нет ощущения, что там какие-то забитые женщины и так далее, там уже все себя очень по-европейски ведут".
Артур подчеркнул, что местные в Гималаях очень отзывчивые, любят общаться, но в нижней Индии лучше не заговаривать с женщинами.
Торговля и транспорт
"Ничего не стоит покупать не торгуясь. Тогда на тебя странно смотрят. Сторговавшись, что-то можно купить более выгодно. Это касается даже таксистов. Кроме того, нельзя ничего брать, не спросив цену. Это первое правило на Востоке!" - очень настоятельно, с интонацией знатока рекомендует путешественник.
Основная валюта в Индии - рупии. Выгодно обменять деньги лучше здесь и взять с собой, но там есть банкоматы и можно снять наличные, правда, комиссия будет выше.
Ездить можно не только на такси, но и на автобусах или автостопом. Там европейцев, если видят, с удовольствием автостопом берут, потому что им самим любопытно пообщаться в процессе. Замечательная тема - ездить автостопом, очень рекомендую: и сэкономить можно, и заодно поговорить, расспросить о каких-то местных обычаях, порядках".
Автостоп с семьей адвоката
Артура с женой в горах подвозила семья на дорогом джипе. Водитель, он же глава семьи, оказался адвокатом. В машине все они ехали непристегнутыми, но больше Фишера поразило не это:
"Когда надо было выкинуть бумажку, водитель сказал выбросить мусор в окно. Меня это смутило - и я демонстративно положил бумажку в карман.
Меня удивила сама атмосфера. Они едут на перевал вечером уже, никто не пристегнут. Всем все равно. Ребенок на ушах стоит, по всей машине лазит. И вот этот менталитет с отношением к мусору. Неужели сложно не кинуть бумажку на землю, а положить в карман, пройти 100 метров и выбросить в мусорник?".
Как попасть в Индию?
"Купить билет в Индию несложно. Если покупку совершить заранее, то это совсем недорого. Можно найти билет туда-обратно где-то, наверное, за 500 евро", - делится информацией путешественник.
Но для поездки в Индию билет - это не главное. Нужна виза!
"Виза сейчас делается по цифровому методу - путем заполнения заявки в интернете. Для заполнения заявки необходим контакт в Индии. Проще - лицо, которое является условно принимающей стороной. Если у тебя в Индии никого нет, ты это не заполнишь.
Мы просто поискали в Google, и оказалось, что есть фирмы, им можно чуть больше заплатить и сделать визу. Ты получаешь файл, который надо распечатать, и он является визой, а потом уже печать ставят на въезде.
Все это надо делать заранее. Там был, кстати, нюанс, что негражданам надо за три месяца подавать. Граждане могут сделать визу за пять-шесть дней".
Для Артура с женой виза обошлась в 240 евро на двоих. Они приобрели визу на 5 лет. Правда, путешественник признается, что после этой поездки не горит желанием в ближайшее время снова ехать в Индию.
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