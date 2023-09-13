Путешествие в Индию: тысячелетние монастыри, мусор и каркасы машин по пути в Гималаи

Регион Ладакх - это горная часть Индии. Его еще называют Малым Тибетом. Добираться 15 часов на маршрутке.

Местные жители ближе к нашему менталитету. В Гималаях низкая плотность населения, там живет мало людей. 14 лет назад в Гималаях были в основном европейские туристы. Они ехали прямо автобусами.

В этот раз же было много местных - из Индии.

"Тут они прямо ломятся толпами. Город Лех - это уже не такая деревня, которой он когда-то был. Оказалось, что это такой гламурный курорт, куда разные обеспеченные и гламурные индусы едут и ходят там по пешеходной улице, как на нашей Йомас в Юрмале.

Все дело в том, что 12 лет назад у них в городе сняли какой-то болливудский фильм, который стал очень популярным - и в Лех хлынули внутренние туристы из Индии. Из-за этого все сильно подорожало. К примеру, некоторые кафе по ценам могут не отличаться от наших - европейских.

Гималаи, город Лех (Индия) Фото: Личный архив Артура Фишера

Приехать в Гималаи могут себе позволить индусы такого зажиточного класса. Это премиум-туризм. Там уже нет ощущения, что там какие-то забитые женщины и так далее, там уже все себя очень по-европейски ведут".

Артур подчеркнул, что местные в Гималаях очень отзывчивые, любят общаться, но в нижней Индии лучше не заговаривать с женщинами.

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