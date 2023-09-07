Не просто деревья: В Кенгарагсе в честь Праздника песни высадили 150 ив

Во время Праздника песни и танца на Большой эстраде Межапарка в специальных ящиках были установлены ивы. После получения деревьев сорта Alba высотой от 4 до 5 метров о них заботится муниципальное предприятие Rīgas meži. В начале августе деревья начали сажать на набережной рижского микрорайона Кенгарагс.

Галерея: На променаде в Кенгарагсе в честь Праздника песни посажено 150 ив

"Праздник песни похож на вечный цикл: мы стремимся к нему, достигаем его и начинаем стремиться к следующему. И так в течение 150 лет и, будем надеяться, вдвое больше, - рассказала руководитель Латвийского национального культурного центра Сигне Пуяте. - Эти 150 ив, которые покроют ландшафт Риги, являются музыкальными ивами - они впитали в себя не менее 30 часов репетиций и самих концертов. Возможно, это начало новой традиции - после каждого праздника наполнять Ригу новыми деревьями, которые будут радовать рижан еще многие десятилетия"

"Деревья в городе - это больше, чем просто зелень, - говорит депутат комиссии Рижской думы по жилью и окружающей среде Селина Ванцане. - Деревья производят кислород, хранят CO2 - очищают воздух, уменьшают количество пыли, шум и значительно улучшают самочувствие и благосостояние людей. Деревья защищают город от наводнений и перегрева. Более того, эти деревья особенные, ведь они заряжены положительными эмоциями и аурой Праздника песни и танца".

"Традиция праздников песни включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А с променада в Кенгарагсе открывается чудесный вид на еще одну жемчужину ЮНЕСКО - исторический центр Риги. Традиции, как и городскую среду, необходимо беречь и лелеять", - подчеркнула генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО Байба Мольника.