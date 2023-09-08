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От действий посетителей Таллиннского зоопарка пострадал верблюд

rus.postimees.ee
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Верблюд Булат.
Верблюд Булат. Фото: Inari Leiman / Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк предостерегает посетителей от необдуманных действий, которые могут нанести вред животным, пишет Rus.Postimees.

Сотрудники Таллиннского зоопарка сообщили в соцсетях, что яблоки, которыми посетители зоопарка забросали вольер верблюда Булата, вызвали у него диарею.

Зеленые желуди тоже не самая полезная пища для животных, а конские каштаны для многих даже ядовиты, добавили в зоопарке.

Сотрудники зоопарка напоминают посетителям, что осенними лакомствами животных должны кормить только смотрители зоопарка, самостоятельно этого делать не стоит - животные могут сильно пострадать.

Безответственное поведение посетителей и раньше приводило к страданиям обитателей Таллиннского зоопарка. Так, весной этого года умер многолетний обитатель зоопарка крокодил Лонни. В его желудке обнаружили монеты, которые люди, несмотря на запрет, бросали в бассейн.

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