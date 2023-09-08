Выручка Maxima в 2023 году выросла до 2,8 млрд евро. Но не за счет стран Балтии

Почти половина роста выручки произошла за счет увеличения оборота польской розничной сети Stokrotka, при этом в магазинах стран Балтии выросли как поток покупателей, так и покупательская корзина, сообщили в компании.

Чистая прибыль группы выросла в 2,6 раза до 91,361 млн евро.

Прибыль группы до финансовых результатов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) составила 233,9 млн евро - на 50,3% больше, чем год назад.

В конце первого полугодия в розничной сети Maxima было на 112 магазинов больше, чем год назад. 33 новых магазина открыты в Польше, пять - в Болгарии, два - в Эстонии. Кроме того, было отремонтировано 54 магазина.

Инвестиции группы в развитие и обновление супермаркетов составили 56 млн евро и были почти на 6 млн евро больше, чем в первой половине 2022 года. Большая часть инвестиций была направлена ​​на расширение магазинов в Польше.