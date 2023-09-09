Почему всегда воняют другие, а не мы?

Например, если человек ест чеснок или проживает полный тревог день, то пот изменит свой запах. Исследования выявили и связь между запахом и рядом заболеваний. Если дыхание отдает тухлыми фруктами, то это может свидетельствовать о диабете. В свою очередь, при тифе человеческий пот пахнет свежеиспеченным хлебом, а страдающие болезнью Паркинсона могут пахнуть мускусом.

Запах тела связан и с нашими социальными отношениями. В ходе проведенного в 1995 году исследования ученые попросили женщин понюхать мужские рубашки и оценить запах. У каждой женщины были свои фавориты, и ученые выяснили, что это связано со специфическими генами, которые контролируют пептиды, используемые иммунной системой для маркировки захватчиков. Оказалось, что женщины предпочитают запах мужчин с генами, отличными от их собственных. Вероятно, это связано с тем, что рождение ребенка от человека, обладающего иной комбинацией этих генов, может означать, что ребенок будет более устойчив к большему числу заболеваний.

Часто по запаху мы выбираем и друзей, в частности, преимущество отдается тем, чей запах похож на наш.

Человек воспринимает мир в основном визуально, и обоняние не столь хорошо изучено наукой. Однако пандемия Covid-19, во время которой многие люди потеряли обоняние и осознали, насколько оно важно, показала, что это чувство стоит изучать и понимать лучше.