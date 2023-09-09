Почему всегда воняют другие, а не мы?

Вероятно, вы ездили в общественном транспорте после интенсивной тренировки или направлялись на свидание и задумывались, не воняете ли вы случаем. Легко заметить, когда другие люди слишком сильно вспотели или их дыхание не самое свежее, однако оценить самого себя в таком плане довольно сложно. Почему?
Несмотря на то, что в плане обоняния мы значительно отстаем от, скажем, собак, мышей и свиней, наше обоняние не такое и плохое. В некоторых случаях мы даже можем обойти упомянутых ранее животных. В человеческом носу - около 400 различных рецепторов обоняния, позволяющих воспринимать более триллиона ароматов. Считается, что обоняние было одним из первых чувств, развившихся у человека. Одно исследование показало, что благодаря нашей истории эволюции люди способны чувствовать ароматические соединения растений лучше собак.
Несмотря на то, что мы способны воспринимать и собственные запахи, со временем мы становимся к ним нечувствительными.
"То же самое с каждым запахом, с которым мы регулярно сталкиваемся, например, запахом у нас дома. Это называют "усталостью запаха", - поясняет нейробиолог Хирояки Матсунами.
Наша способность почувствовать собственный запах увеличивается в определенных ситуациях, например, когда по какой-то причине запах нашего тела изменился.
"У нас уникальный запах тела, поэтому мы остро чувствуем каждое изменение в нем", - сказала изданию Live Science нейробиолог Рейчел Херц.
Например, если человек ест чеснок или проживает полный тревог день, то пот изменит свой запах. Исследования выявили и связь между запахом и рядом заболеваний. Если дыхание отдает тухлыми фруктами, то это может свидетельствовать о диабете. В свою очередь, при тифе человеческий пот пахнет свежеиспеченным хлебом, а страдающие болезнью Паркинсона могут пахнуть мускусом.
Запах тела связан и с нашими социальными отношениями. В ходе проведенного в 1995 году исследования ученые попросили женщин понюхать мужские рубашки и оценить запах. У каждой женщины были свои фавориты, и ученые выяснили, что это связано со специфическими генами, которые контролируют пептиды, используемые иммунной системой для маркировки захватчиков. Оказалось, что женщины предпочитают запах мужчин с генами, отличными от их собственных. Вероятно, это связано с тем, что рождение ребенка от человека, обладающего иной комбинацией этих генов, может означать, что ребенок будет более устойчив к большему числу заболеваний.
Часто по запаху мы выбираем и друзей, в частности, преимущество отдается тем, чей запах похож на наш.
Человек воспринимает мир в основном визуально, и обоняние не столь хорошо изучено наукой. Однако пандемия Covid-19, во время которой многие люди потеряли обоняние и осознали, насколько оно важно, показала, что это чувство стоит изучать и понимать лучше.
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