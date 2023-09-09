Как за неделю изменились цены на топливо в Риге?

В Эстонии заправочные сети провели однодневную акцию, чтобы привлечь внимание к возможному мошенничеству компании Olerex с добавлением биодобавок в топливо, которое сейчас расследуется, сообщает BNS.

Соответственно, на эстонских заправках Circle K в пятницу бензин 95-й марки продавался на 20 центов дешевле, а дизельное топливо - на 8 центов дешевле. Оба продукта стоили одинаково - 1,599 евро за литр.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Риге, за ним следовал Вильнюс, а самая низкая цена на бензин из-за акции была в Таллине. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на заправке Circle K на улице Краста цена на бензин 95-й марки и дизтопливо осталась такой же, как и неделей ранее - 1,744 евро и 1,664 евро за литр.

В Вильнюсе на заправке Circle K на проспекте Саванорю цена на бензин 95-й марки выросла на 0,6% - до 1,614 евро за литр, цена дизтоплива также выросла на 0,6% - до 1,554 евро за литр..

С другой стороны, на таллинских заправочных станциях Circle K цена 95-го бензина снизилась на 11,1% - до 1,599 евро за литр, а цена на дизтопливо упала на 4,8% - до 1,599 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась и по-прежнему составляет 0,715 евро за литр. В Таллине цена автогаза выросла на 0,7% - до 0,68 евро за литр, а в Вильнюсе снизилась на 1,7% - до 0,562 евро за литр.