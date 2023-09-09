В июле на борьбу с нелегальными мигрантами из Беларуси потрачено 182 000 евро

На следующей неделе правительство примет решение о выделении МВД 182 438 евро на расходы, связанные с усилением охраны границы с Беларусью.

Затраты будут компенсированы не только за июль, но и за май по некоторым позициям. Расходы состоят из оплаты сверхурочной работы, ночной работы, за работу в праздничные дни, за работу в условиях повышенного риска и нагрузки, на приобретение топлива и др.

Всего в этом году пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу 7384 человека, а 317 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году границу пытались пересечь 5286 человек, а 217 были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на ряде административных территорий на границе с Беларусью действует усиленный режим охраны границы, пришедший на смену чрезвычайной ситуации, которая была введена в августе 2021 года и неоднократно продлевалась.