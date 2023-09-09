Видео ⟩ Запчасти для старых электричек ищут на складах в других странах

Самый старый электропоезд, который до сих пор находится в эксплуатации, был выпущен в 1966-м году. Таким образом, сейчас ему 57 лет.

Самый старый дизель-поезд на семь лет моложе. Но даже самому новому поезду скоро исполнится 30 лет.

В результате санкций запчасти перестали закупать в России и Беларуси, а запчасти, произведенные, например, в Китае, были признаны непригодными, так как не выдержали нагрузки.

"В настоящее время поставщиками запчастей являются такие страны, как Литва, Украина, Грузия, Австрия, Германия, Италия.

К сожалению, приходится констатировать, что в Европе нет прототипов запчастей, но есть альтернативы, которые нам подходят, но, конечно, они стоят во много раз дороже, чем было до сих пор", - сказала представитель компании Pasažieru vilciens.

По этой причине новые поезда ждут с нетерпением. В настоящее время обещают, что они появятся в конце осени, но конкретная дата пока не называется. Ранее было обещано, что дизельные поезда будут заменены на аккумуляторные в 2026 году, но теперь ответственные ведомства уже не называют эту дату.

Видео: Сюжет программы Panorāma