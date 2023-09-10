В Латвии пойман рекордно большой сом

Янис поймал сома в Даугаве в районе Стабурагса. Вытащить огромную рыбу ему помогал напарник, которого зовут Андрис.

"Я помогал Янису ее вытащить. Пока Янис ее, как говорят, давал ей, как говорят, погулять, чтобы она ослабла. Потому что сами понимаете, размер не маленький. Надо было дать погулять рыбке. Ну, Янис конечно попотел там", - рассказал Андрис программе "Сегодня вечером".

"Когда она клюнула, началась борьба, долгая и усердная, в которой выигрывал сом. Но через полчаса - 40 минут он начал всплывать потихоньку наверх, показывать большие пузыри. Когда он оказался на поверхности, мы были в шоке", - вспоминает Янис.

Для того, чтобы рекорд был зарегистрирован рыбу нужно взвесить на специальных весах. По словам Яниса, такие весы нашлись на скотобойне в Заубе в Цесисском крае.

В длину сом 2 метра и 40 сантиметров, его вес - 89 килограмм и 200 грамм.

Rus.LSM сообщает, что чтобы окончательно зарегистрировать рекорд, нужно пройти проверку Федерации рыболовного спорта.