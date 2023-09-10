До конца года предполагают разработать проекты ремонтов мостов в Риге

Общий объем финансирования этих проектов составляет более 2 млн. евро.

В настоящее время ведутся работы по разработке проекта строительства моста Йорга Земитана. Его осуществляет компания SIA Projekts 3. Общая сумма контракта составляет 702 768 евро.

Проект строительства транспортной эстакады на Густава Земгала гатве разрабатывает объединение SKPK-VCI. Сумма этого контракта составляет 463 309 евро.

Проект строительства Воздушного моста стоимостью 603 506 евро разрабатывает AS Ceļuprojekts.

Проект строительства Вантового моста разрабатывает совместное предприятие SIA Vertex projekti и SIA Inženierbūve за 618 444 евро.

Ранее в интервью программе LTV "Утренняя панорама", мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что для поддержания улиц Риги в относительно хорошем состоянии необходимо не менее 45 миллионов евро на выполнение текущих работ.

"45 миллионов - это предел, когда разрушение улиц происходит медленнее, чем их реконструкция", - пояснил Кирсис.

В то же время мэр отметил, что, по его мнению, этот предел, когда улицы "реконструируются быстрее, чем разрушаются", еще никогда не был достигнут.

Он предположил, что финансирование таких работ в размере примерно 45 миллионов евро может быть достигнуто в следующем году.