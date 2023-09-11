Фото ⟩ На озере Буртниеку замечен медведь

В пятницу, 8 сентября, рыбаку удалось сфотографировать медведя, купающегося в озере Буртниеку, сообщает lsm.lv.
Руководитель культурного центра Буртниекской волости Ингуна Винтена и руководитель управления Буртниекского объединения Кристине Аузиня подтвердили, что медведей видели возле озера несколько раз, но о плавающем медведе сообщается впервые.
"Медведей возле Буртниеки замечают не впервые, однако впервые медведя запечатлели купающимся в озере. (...) Медведи бывают на этой стороне побережья, это так называемая Силземниекская сторона озера. Местные жители рассказывали, что они довольно постоянные гости - угощаются яблоками в садах и проверяют, есть ли поблизости улей", - рассказала Аузиня.
Ведущий исследователь медведей Государственного института изучения леса Silava Янис Озолиньш предположил, что медведь просто пошел на озеро Буртниеку, чтобы освежиться.
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