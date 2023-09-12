Отчет: что происходит с ценами на недвижимость в Риге?

В августе средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги снизилась на 0,6%, а за первые восемь месяцев 2023 года цены на квартиры в целом снизились на 4,2%, говорится в последнем отчете рынка серийных квартир компании по недвижимости Arco Real Estate.
В августе средняя цена серийных квартир упала до 878 евро за квадратный метр. Цены были в среднем на 46% ниже, чем 1 августа 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла рекордного уровня в 1620 евро за квадратный метр. С другой стороны, по сравнению с началом 2022 года цены снизились на 3%.
В августе в некоторых микрорайонах наблюдалась положительная динамика цен, но в целом цены на квартиры в серийных домах в Риге продолжали снижаться. Цены на типовые квартиры в последние месяцы снижались в среднем на 1% в месяц, говорится в отчете.
Во всех основных жилых районах Риги цены на квартиры снижаются с начала 2023 года.
Наибольшее снижение цен с начала года в жилых районах Риги наблюдается в Золитуде - на 6,6%. В других районах Риги цены в этом году снизились на 2-5%.
В августе средняя цена квадратного метра для одно- и трехкомнатных квартир снизилась на 0,4%, для двухкомнатных - на 0,8%, а для четырехкомнатных - на 0,6%.
В августе в большинстве крупнейших жилых районов Риги наблюдались отрицательные колебания цен. Наибольшее снижение цен наблюдалось в Вецмилгрависе, где за месяц цены снизились на 1,7%. В августе только в Пурвциемсе цены на типовые квартиры остались неизменными. На Югле и Плявниеках наблюдались незначительные положительные колебания цен.
Самые высокие цены на серийные квартиры в августе были на Тейке, где средняя цена за квадратный метр в течение месяца не изменилась - 1082 евро за квадратный метр. Самая низкая средняя цена за квадратный метр в августе была в Болдерае - 678 евро за квадратный метр, где в августе наблюдалось падение.
В августе самыми дорогими оставались квартиры серий 119 и 104, где цены на трехкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии варьировались от 52 000 до 56 000 евро в зависимости от местоположения.
Самыми дешевыми оказались дома литовского проекта, где цены на трехкомнатные квартиры составляли от 32 000 до 43 000 евро, и "хрущевки", где цены на трехкомнатные квартиры составляли от 29 000 до 43 000 евро в зависимости от района.
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