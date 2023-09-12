Отчет: что происходит с ценами на недвижимость в Риге?

В августе средняя цена серийных квартир упала до 878 евро за квадратный метр. Цены были в среднем на 46% ниже, чем 1 августа 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла рекордного уровня в 1620 евро за квадратный метр. С другой стороны, по сравнению с началом 2022 года цены снизились на 3%.

В августе в некоторых микрорайонах наблюдалась положительная динамика цен, но в целом цены на квартиры в серийных домах в Риге продолжали снижаться. Цены на типовые квартиры в последние месяцы снижались в среднем на 1% в месяц, говорится в отчете.

Во всех основных жилых районах Риги цены на квартиры снижаются с начала 2023 года.

Наибольшее снижение цен с начала года в жилых районах Риги наблюдается в Золитуде - на 6,6%. В других районах Риги цены в этом году снизились на 2-5%.

В августе средняя цена квадратного метра для одно- и трехкомнатных квартир снизилась на 0,4%, для двухкомнатных - на 0,8%, а для четырехкомнатных - на 0,6%.