Министр финансов о расходах Rail Baltica: Я очень обеспокоен

Ашераденс признал, что новая коалиция непростая, хотя СЗК является конструктивным партнером, который ищет компромиссы как при составлении декларации, так и при назначении министров правительства.

Говоря об оборонном бюджете, Ашераденс сказал: "Зная, как развивается ситуация с безопасностью, я хочу сказать, что этот флаг будет держаться высоко, и общим приоритетом для всех нас является обеспечение максимально необходимых расходов на оборону".

Министр финансов признался, что обеспокоен планируемыми расходами Rail Baltica, поскольку, по его мнению, они превышают возможности латвийского государства. Ашераденс сообщил, что на заседании правительства Минтрансу было дано четкое указание к середине ноября дать очень точную оценку ситуации и представить цифры. "Нам нужно знать, что там происходит. И правительству необходимо взять этот проект под свой контроль. У нас есть международная ответственность", - подчеркнул министр.