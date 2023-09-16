"Этого места физически нет". Алиса из Мариуполя, чью мечту разбомбили войска РФ

"Я чувствую себя здесь в гостях", - признается Алиса Пухальская из Мариуполя, которую в Даугавпилс привела война. Портал "Чайка" рассказывает историю Алисы в рамках проекта "Мы здесь".
В сентябре 2023 года Алисе Пухальской исполнится 27 лет. До войны она получила актерское образование в Симферополе и мечтала работать в Мариупольском театре. Но 16 марта 2022 года здание театра разбомбили российские войска.
"И я понимаю, что не смогу этого сделать. Не потому, что я какая-то неталантливая или что-то такое. А потому, что этого места просто физически нет", - говорит девушка.
Алиса очень хотела бы вернуться домой, но понимает, что какое-то время будет жить в Латвии, которой благодарна за то, что здесь она снова учится мечтать и строить отношения с людьми.
"А ведь сейчас многие люди из Украины говорят: "Мы не понимали, как хорошо мы жили", а я понимала и очень этому рада", - признается девушка.
Видео: История Алисы Пухальской
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Первыми героинями проекта стали уроженки Мариуполя - RUS TVNET рассказал историю Анастасии Василенко, а "Чайка" - Вероники Козловской. Вторая героиня RUS TVNET в проекте "Мы здесь" - художница Люся из Киева, а "Чайки" - Алексей Сорокин, который живет в Краславе, но родом из России. Следующими героями RUS TVNET стали актер Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Стрельцов и журналистка Наста Захаревич из Беларуси.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!