"Этого места физически нет". Алиса из Мариуполя, чью мечту разбомбили войска РФ

В сентябре 2023 года Алисе Пухальской исполнится 27 лет. До войны она получила актерское образование в Симферополе и мечтала работать в Мариупольском театре. Но 16 марта 2022 года здание театра разбомбили российские войска.

"И я понимаю, что не смогу этого сделать. Не потому, что я какая-то неталантливая или что-то такое. А потому, что этого места просто физически нет", - говорит девушка.

Алиса Пухальская Фото: Ирина Маскаленко

Алиса очень хотела бы вернуться домой, но понимает, что какое-то время будет жить в Латвии, которой благодарна за то, что здесь она снова учится мечтать и строить отношения с людьми.

"А ведь сейчас многие люди из Украины говорят: "Мы не понимали, как хорошо мы жили", а я понимала и очень этому рада", - признается девушка.

Видео: История Алисы Пухальской