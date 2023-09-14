Законопроект: кому могут компенсировать затраты в отопительном сезоне?

Как отмечает Министерство климата и энергетики, целевая поддержка предусмотрена для домохозяйств с низкими и средними доходами,

чьи ежемесячные расходы на жилье в расчете на одного члена составляют 30% дохода домохозяйства.

Предполагается, что поддержка не будет постоянной в течение всего отопительного сезона, а будет предоставляться в ситуациях, когда наблюдается чрезвычайный рост цен на энергоресурсы на бирже.

Такая ситуация может возникнуть один или несколько раз в течение отопительного сезона, или, наоборот, цены на энергоресурсы могут быть стабильными в течение всего отопительного сезона, и тогда механизм поддержки применяться не будет. Поддержка будет применяться только в том случае, если рыночная цена на энергоресурсы превысит определенный порог, установленный Кабинетом министров.

Как отметил министр климата и энергетики Раймонд Чударс, законопроект направлен на смягчение негативных социально-экономических последствий для населения, связанных с резким повышением цен на энергоресурсы в отопительный сезон. На поддержку смогут претендовать около 40-50% латвийских домохозяйств.