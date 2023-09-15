Это было самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Это лето характеризовалось невыносимой жарой в Европе и других частях мира. В июле национальные рекорды жары были побиты в ряде стран, таких как США, Мексика, Испания и Китай. Только в Мексике из-за жары погибло более 200 человек.

Температура поверхности моря во всем мире также находится на рекордно высоком уровне в течение последних пяти месяцев. В августе 2023 года средняя температура поверхности моря составила 20,98 градуса Цельсия, каждый день превышая предыдущий рекорд, установленный в марте 2016 года.

"Мы наблюдаем не только новые экстремальные явления, но и то, насколько устойчивы эти рекордные условия и как они влияют на планету и людей. Это явное последствие потепления климата", - заявил Карло Буонтемпо, глава Службы по изменению климата Copernicus.

Данные ВМО показывают, что август этого года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Даже жарче, чем июль 2023 года. Средняя температура поверхности суши и океана в августе была на 1,5 градуса Цельсия выше средней температуры 1850-1900 годов. К сожалению, условия могут ухудшиться по мере продолжения Эль-Ниньо (природное явление, которое вызывает потепление поверхностных вод Тихого океана и как следствие оказывает значительное влияние на климат всей планеты. - Прим. ред.).