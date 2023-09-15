Conexus: Инчукалнское подземное газохранилище заполнено на 80%

В середине сентября в Инчукалнское подземное газохранилище было закачано 19,8 тераватт-часов (ТВтч) газа, что составляет 80% емкости хранилища и является самым большим заполнением хранилища за соответствующий период за последние пять лет, сообщил в пятницу председатель правления Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.
Он также отметил, что в целом ситуация с поставками на зимний период оценивается как безопасная. "Зимой газ будет доступен всем", - сказал Барисс.
Он сообщил, что впервые в Инчукалнском подземном газохранилище поддерживаются запасы в объеме 1,8 ТВтч, при этом 22,6 ТВтч емкости хранилища полностью распродано.
По словам Барисса, природный газ закачивается в основном из Клайпеды - в последние месяцы две трети природного газа поступает из Литвы.
Он также напомнил, что с начала года российский газ в Латвии не использовался.
"В прошлом году мы уже хорошо обходились без российского газа, а в этом году мы видим, что природный газ на европейском рынке стал дешевле по сравнению с прошлым годом", - сказал Барисс, добавив, что биржевая цена в прошлом году составляла 150 евро за мегаватт-час (МВт-ч), а в этом году менее 50 евро за МВт-ч.
Барисс также отметил, что хотя закачка газа обычно производится до середины октября, Инчукалнское подземное хранилище газа имеет возможность закачивать газ и в течение зимнего периода.
Что касается возможного строительства газового терминала в Латвии, то Барисс понимает, что в период, когда использование газа имеет тенденцию к снижению, трудно принять решение о строительстве такого терминала, но предприятие приветствовало бы появление еще одного игрока в газовой инфраструктуре.
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