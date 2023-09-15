Conexus: Инчукалнское подземное газохранилище заполнено на 80%

Он также отметил, что в целом ситуация с поставками на зимний период оценивается как безопасная. "Зимой газ будет доступен всем", - сказал Барисс.

Он сообщил, что впервые в Инчукалнском подземном газохранилище поддерживаются запасы в объеме 1,8 ТВтч, при этом 22,6 ТВтч емкости хранилища полностью распродано.

По словам Барисса, природный газ закачивается в основном из Клайпеды - в последние месяцы две трети природного газа поступает из Литвы.

Он также напомнил, что с начала года российский газ в Латвии не использовался.

"В прошлом году мы уже хорошо обходились без российского газа, а в этом году мы видим, что природный газ на европейском рынке стал дешевле по сравнению с прошлым годом", - сказал Барисс, добавив, что биржевая цена в прошлом году составляла 150 евро за мегаватт-час (МВт-ч), а в этом году менее 50 евро за МВт-ч.

Барисс также отметил, что хотя закачка газа обычно производится до середины октября, Инчукалнское подземное хранилище газа имеет возможность закачивать газ и в течение зимнего периода.

Что касается возможного строительства газового терминала в Латвии, то Барисс понимает, что в период, когда использование газа имеет тенденцию к снижению, трудно принять решение о строительстве такого терминала, но предприятие приветствовало бы появление еще одного игрока в газовой инфраструктуре.