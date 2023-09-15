Что будет со стоимостью отопления этой зимой?

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) подтверждает, что в сентябре более низкие тарифы на тепло будут у двенадцати теплоснабжающих компаний, в октябре - еще у восьми.

Тарифы снижаются с конца прошлого года, поэтому подать в SPRK свои проекты сниженных тарифов осенью могут еще ряд предприятий.

"В декабре прошлого года тарифы у более чем половины контролируемых SPRK предприятий превысили 100 евро за мегаватт-час (Мвтч), были и такие, где они достигали 200 и даже 300 евро за МВтч", - вспоминает директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс.

"Однако в сентябре этого года тарифы свыше 100 евро за МВтч были лишь у пятой части предприятий. При этом, судя по представленным на оценку тарифным проектам, в октябре и ноябре тарифы снизятся еще у нескольких предприятий",- добавил он.

"Как показывает оценка поданных регулятору тарифных проектов предприятий теплоснабжения, большинство из них предусматривает снижение тарифов, - говорит Гунар Валдманис, директор департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики. - У некоторых предприятий снижение составляет до 40%. Из этого можно сделать вывод, что в новом отопительном сезоне счета за отопление для жителей многих городов Латвии действительно могут стать меньше, чем были до сих пор. Правда, некоторые производители тепловой энергии все же обратились в SPRK с предложениями о повышении тарифа, но он все равно останется сопоставимым с другими предприятиями".

Как заявил советник по вопросам энергетики Латвийского союза самоуправлений Наурис Огородов, пока не поступало сообщений о каких-либо технических проблемах в самоуправлениях, которые помешали бы им успешно подготовиться к новому отопительному сезону.