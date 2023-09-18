Передача: По рекомендации VDD турецких строителей не допустили к Rail Baltica

"В целом доля России в турецком экспорте составляет менее 4%, так что делайте выводы сами. Основным источником торговли Турции является Евросоюз. В настоящее время турецкий народ беспокоит инфляция, которая составляет около 110%. Если Россия поможет Эрдогану решить эти проблемы, то турки будут спокойны", - отмечает Сполитис.

Ответа на вопрос, было ли турецкое объединение предприятий исключено из проекта Rail Baltica из-за своих российских партнеров, нет. В VDD воздержались от комментариев по данному случаю.

В Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) поясняют, что в проекте Rail Batica уже был прецедент исключения участника из-за возражений VDD.

De Facto известно, что на ранней стадии конкурса из него была исключена китайская компания.

Турецкое объединение предприятий оспорило исключение из конкурса в Бюро по надзору за закупками. Поэтому строитель трассы еще может измениться.

Компании IC İÇTAŞ и DOĞUŞ сообщили LTV, что были удивлены тем, что их исключили из тендера, поскольку они представили лучшее финансовое предложение с большим отрывом. "Что касается вашего вопроса о рекомендации Службы государственной безопасности, то мы хотели бы пояснить, что не получали ни ее копии, ни какой-либо информации о ней. Поэтому нам неизвестны конкретные причины. (...) Мы не считаем, что это связано с проектом строительства АЭС в Турции, поскольку никаких санкций в отношении организаций, участвующих в этом проекте, не введено. Наша компания успешно завершила множество крупных проектов, особенно в Азии, Европе и США", - говорится в ответе компании.

И EDZL, и бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис, возглавлявший Службу государственной безопасности, убеждены, что решение было правильным. "Я совершенно уверен, что на самом деле Латвии ничего не угрожает от этого судебного процесса", - отметил министр.

Следует уточнить, что цена, предложенная объединением турецких строительных предприятий, хотя и была самой низкой, могла измениться, если бы заказчик оценил адекватность расчетов. Однако есть основания полагать, что объединение было исключено еще до детального изучения финансового предложения.