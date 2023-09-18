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Передача: По рекомендации VDD турецких строителей не допустили к Rail Baltica

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Строительство Rail Baltica в центре Риги
Строительство Rail Baltica в центре Риги Фото: Zane Bitere/LETA

Турецкое объединение предприятий, предлагавшее построить железнодорожную трассу Rail Baltica значительно дешевле, была исключена из тендера по рекомендации Службы государственной безопасности (VDD). Что было в основе претензий, не разглашается. Передача De Facto Латвийского телевидения выяснила, что одна из турецких строительных фирм часто выполняла заказы российских компаний, в том числе сейчас по заказу "Росатома" строит первую атомную электростанцию в Турции. Турки решение оспорили.

На прошлой неделе завершился тендер на строительство главного пути новой железной дороги Rail Baltica. Контракт получило совместное французско-польско-итальянское предприятие E.R.B. Rail Baltica JV. Предложенная им цена контракта составляет 3,7 миллиарда евро (3 698 833 520 евро). Другой участник - из Турции, предложивший цену на полмиллиарда евро ниже (3 162 418 257 евро), - был отклонен в финальном раунде как не отвечающий требованиям.

Тендерные заявки двух турецких компаний IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETŞ и DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş не были оценены тендерными комитетами по рекомендации VDD.

"Я не могу более подробно прокомментировать содержание рекомендации, но она негативна для данного участника тендера", - говорит Эйнар Яунземс, директор департамента реализации проектов компании European Rail Lines (ERL) и председатель комитета по закупкам.

Все члены комиссии имели возможность ознакомиться с документом, полученным от органа безопасности, и все согласны с окончательным решением.

"Рекомендация - это лишь название этого административного акта, но суть документа в том, что мы просто не смогли заключить контракт с этим претендентом. (...) Мы должны принять во внимание эту рекомендацию как запрет на продолжение возможного сотрудничества", - поясняет Яунземс.

Передаче De Facto конкретные причины исключения турецких компаний неизвестны. Однако одна из них тесно сотрудничает с российскими заказчиками. Турецкий холдинг IC построил несколько мостов в Санкт-Петербурге, терминал международного аэропорта Пулково и платную скоростную автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

В настоящее время холдинг IC совместно с российской строительной компанией "Титан-2" строит первую в Турции атомную электростанцию для госкорпорации "Росатом". В мае на АЭС была доставлена первая партия ядерного топлива. Владимир Путин дистанционно присутствовал при этом символическом событии и санкционировал передачу сертификата Турции.

Турецкий холдинг IC строит атомную станцию совместно с российской компанией "Титан-2", генеральным директором которой является Григорий Нагинский, бывший заместитель министра обороны РФ, директор агентства "Спецстрой".

Турция, с одной стороны, является членом НАТО, а с другой - на уровне президента поддерживает дипломатические и деловые отношения с Россией.

"Многие надеялись, что после президентских выборов в Турции отношения между Турцией и Западом, и особенно между Турцией и НАТО, улучшатся. Мы не видим особо радикального улучшения, но мы также не видим и полного перехода на другую сторону. Идет игра, которая называется балансировкой, ребалансировкой между Россией и НАТО", - говорит эксперт по внешней политике Вейко Сполитис.

При этом он отмечает, что интересы Турции не всегда совпадают с интересами президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, к которым можно отнести сотрудничество в области энергетики.

"В целом доля России в турецком экспорте составляет менее 4%, так что делайте выводы сами. Основным источником торговли Турции является Евросоюз. В настоящее время турецкий народ беспокоит инфляция, которая составляет около 110%. Если Россия поможет Эрдогану решить эти проблемы, то турки будут спокойны", - отмечает Сполитис.

Ответа на вопрос, было ли турецкое объединение предприятий исключено из проекта Rail Baltica из-за своих российских партнеров, нет. В VDD воздержались от комментариев по данному случаю.

В Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) поясняют, что в проекте Rail Batica уже был прецедент исключения участника из-за возражений VDD.

De Facto известно, что на ранней стадии конкурса из него была исключена китайская компания.

Турецкое объединение предприятий оспорило исключение из конкурса в Бюро по надзору за закупками. Поэтому строитель трассы еще может измениться.

Компании IC İÇTAŞ и DOĞUŞ сообщили LTV, что были удивлены тем, что их исключили из тендера, поскольку они представили лучшее финансовое предложение с большим отрывом. "Что касается вашего вопроса о рекомендации Службы государственной безопасности, то мы хотели бы пояснить, что не получали ни ее копии, ни какой-либо информации о ней. Поэтому нам неизвестны конкретные причины. (...) Мы не считаем, что это связано с проектом строительства АЭС в Турции, поскольку никаких санкций в отношении организаций, участвующих в этом проекте, не введено. Наша компания успешно завершила множество крупных проектов, особенно в Азии, Европе и США", - говорится в ответе компании.

И EDZL, и бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис, возглавлявший Службу государственной безопасности, убеждены, что решение было правильным. "Я совершенно уверен, что на самом деле Латвии ничего не угрожает от этого судебного процесса", - отметил министр.

Следует уточнить, что цена, предложенная объединением турецких строительных предприятий, хотя и была самой низкой, могла измениться, если бы заказчик оценил адекватность расчетов. Однако есть основания полагать, что объединение было исключено еще до детального изучения финансового предложения.

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