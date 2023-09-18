РФ не перечислила деньги для получателей российских пенсий в Латвии

В Пенсионном фонде России сообщили VSAA, что ищут решение, чтобы можно было осуществить денежный перевод для выплаты пенсий. Как только указанные средства поступят, VSAA обеспечит их выплату.

Если задержка выплаты пенсий Россией вызвала у жителей проблемы с оплатой насущных бытовых нужд, то Министерство благосостояния рекомендует обратиться за помощью в социальные службы самоуправления.

VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Договор действует с 19 января 2011 года.