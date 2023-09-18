Стало известно, во сколько обойдется замена крыши павильона на Центральном рынке

Муниципальное предприятие Rīgas nami заключило договор с Būvuzņēmums restaurators о замене крыши павильона, которая в прошлом году была повреждена сильными порывами ветра.

Подрядчик был выбран как подавший на открытый конкурс экономически наиболее выгодное предложение, в котором общая стоимость работ составила 571 120 евро без учета налога на добавленную стоимость.

В ходе ремонтных работ будет заменена вся кровля. При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить к концу текущего года. В настоящее время в Рижское городское строительное управление поданы необходимые документы для получения разрешения на строительство.

"Хотя поврежденная кровля павильона была укреплена, чтобы предотвратить общее ухудшение технического состояния здания, теперь она будет полностью заменена должным образом", - рассказала председатель правления Rīgas nami Байба Беатрисе Слеже.

Замена кровли стала возможной благодаря изменению правовых рамок между Rīgas nami и Рижской думой, которыми устанавливается управление объектом недвижимости.

В рамках проекта будет полностью заменена жестяная крыша овощного павильона и установлены сопутствующие дополнительные элементы: система отвода дождевых вод, снеговые барьеры, карнизы и парапет. Кроме того, необходимо заменить и дополнить теплоизоляцию во влажных зонах.

В начале 2022 года порывами ветра была сорвана часть крыши овощного павильона на Рижском центральном рынке. В связи с этим павильон был закрыт, а всем торговцам были предложены торговые места в других павильонах и на открытой территории Центрального рынка.

Как сообщалось, что в прошлом году была проведена реорганизация четырех предприятий, принадлежащих Рижскому самоуправлению, в результате которой к Rīgas nami были присоединены Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss.

По данным Firmas.lv, после объединения оборот Rīgas nami в 2022 году составил 17,66 млн. евро, а прибыль - 190 000 евро.

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