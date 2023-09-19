Видео ⟩ Лось образцово перешел дорогу на шоссе Таллинн - Тарту

По словам охотника Прийта Тиксу, на участке шоссе Таллинн - Тарту около трех часов дня дорогу перед автомобилем перебежал красивый лось.

Закрытые заборами дороги препятствуют естественному передвижению диких животных, в том числе лосей. Чтобы обеспечить хоть какую-то возможность перебраться на другую сторону шоссе, Транспортным департаментом были созданы экодукты и участки дорог с электронной разметкой, сообщает Эстонское общество охотников на своем сайте.

Судя по видео, можно сказать, что переходы работают. Общество охотников напоминает участникам дорожного движения, что дикие животные всегда имеют преимущество, даже на автомагистралях. Рекомендуется снижать скорость на лосиных переходах независимо от того, работает сигнал или нет.