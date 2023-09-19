Фото ⟩ Особенно яркое и мощное северное сияние в Кемери

В ночь на 19 сентября над болотами в Кемери наблюдалось особенно красивое и яркое северное сияние, информирует TVNET самоуправление Юрмалы.
Галерея: Северное сияние в Кемери
Великолепное природное явление было окрашено в фиолетовые и желтые тона, и увидеть его можно было даже невооруженным глазом.
Волшебную красоту запечатлел фотограф Артис Вейгурс.
Несколько пользователей социальных сетей также сообщали о северном сиянии, которое они наблюдали.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!