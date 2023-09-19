Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Особенно яркое и мощное северное сияние в Кемери

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Artis Veigurs

В ночь на 19 сентября над болотами в Кемери наблюдалось особенно красивое и яркое северное сияние, информирует TVNET самоуправление Юрмалы.

Галерея: Северное сияние в Кемери 

Великолепное природное явление было окрашено в фиолетовые и желтые тона, и увидеть его можно было даже невооруженным глазом.

Волшебную красоту запечатлел фотограф Артис Вейгурс.

Несколько пользователей социальных сетей также сообщали о северном сиянии, которое они наблюдали.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх