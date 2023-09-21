Правда ли, что один год жизни кошки равен семи человеческим?

Для начала попробуем провести расчёты, пользуясь лишь бытовой логикой. Если бы человеческий возраст годовалой кошки соответствовал человеческим семи годам, то примерно в это время её молочные зубы должны бы были начать меняться на постоянные. Однако молочные зубы у котят начинают выпадать в возрасте трёх-четырёх месяцев, а к шести месяцам котёнок обладает полным набором коренных. У человека же формирование постоянного прикуса, то есть замена всех молочных зубов коренными, происходит лишь в 13–14 лет. Попробуем провести ещё одно сравнение: половое созревание котёнка начинается в возрасте от четырёх месяцев, пятимесячная кошка, если не контролировать рождаемость, может уже обзавестись потомством. Возраст полового созревания у людей варьируется в зависимости от пола: у девочек она начинается после восьми с половиной лет, у мальчиков — обычно после десяти. То есть и по этому параметру простой пересчёт 1 к 7 не работает.