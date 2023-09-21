Правда ли, что один год жизни кошки равен семи человеческим?

Распространённая методика предлагает переводить кошачий возраст в человеческий, просто умножив его на 7. "Проверено.Медиа" рассказывает, насколько точен такой алгоритм.
Вопрос, как перевести кошачий возраст в человеческий, интересует многих владельцев домашних животных. Одна из широко распространённых методик заключается в том, что кошачий возраст необходимо просто умножить на 7. О таком способе перевода кошачьего возраста в человеческий сообщают СМИ (например, "Аргументы и факты"), ветеринарные ресурсы и сайты о животных.
Для начала попробуем провести расчёты, пользуясь лишь бытовой логикой. Если бы человеческий возраст годовалой кошки соответствовал человеческим семи годам, то примерно в это время её молочные зубы должны бы были начать меняться на постоянные. Однако молочные зубы у котят начинают выпадать в возрасте трёх-четырёх месяцев, а к шести месяцам котёнок обладает полным набором коренных. У человека же формирование постоянного прикуса, то есть замена всех молочных зубов коренными, происходит лишь в 13–14 лет. Попробуем провести ещё одно сравнение: половое созревание котёнка начинается в возрасте от четырёх месяцев, пятимесячная кошка, если не контролировать рождаемость, может уже обзавестись потомством. Возраст полового созревания у людей варьируется в зависимости от пола: у девочек она начинается после восьми с половиной лет, у мальчиков — обычно после десяти. То есть и по этому параметру простой пересчёт 1 к 7 не работает.
Перевод кошачьего возраста в человеческий нелинеен, то есть в зависимости от того, какой это год по счёту в жизни кошки, будет применяться тот или иной коэффициент. Учитывая соотношения в разные ключевые моменты развития (достижение "взрослого" роста и веса, смена зубов, половое развитие), Американская ассоциация ветеринарной медицины предлагает считать первый год жизни кошки за 15 человеческих лет. Второй год жизни домашнего любимца согласно этой методике приблизительно равен ещё девяти человеческим годам, то есть двухлетний кот находится примерно в возрасте 24 человеческих лет. Начиная с третьего года жизни коэффициент становится равным 1 к 4, то есть каждый прожитый год добавляет к "человеческому" возрасту кошки всего четыре года. Этот способ подсчёта кошачьего возраста считается стандартным и используется ветеринарами всего мира.
При такой методике 12-летний кот едва переходит из зрелости к пожилому возрасту (64 года), а не представляет собой глубокого старика (если бы коэффициент 1 к 7 был бы верен, следовало бы считать, что животному 84 года). Более того, даже беглый просмотр объявлений из приютов показывает, что многие кошки перешагивают весьма приличный рубеж — можно найти объявления, авторы которых ищут новых хозяев котам в возрасте 15 и 16 лет (хотя, если пользоваться распространённым методом подсчёта, им 105 и 112 человеческих лет). К тому же даже таких котов относить к долгожителям преждевременно — занесённая в Книгу рекордов Гиннесса кошка по имени Крим Пафф прожила целых 38 лет. Её владелец предполагает, что такую выдающуюся продолжительность жизни кошке обеспечила особая диета: помимо сухого корма, на завтрак она ела яйца, бекон из индейки и брокколи, а раз в два дня владельцы давали ей пипетку красного вина.
В 2017 году таблицу расчёта кошачьего возраста, подготовленную Американской ассоциацией ветеринарной медицины, учёные немного уточнили. По новым подсчётам, первый год жизни кошки оказался даже более длинным — он равен 16,6364 человеческого года, а вот начиная с полуторагодовалого возраста формула становится такой: кошачьи годы следует умножить на 4,134 и прибавить 15 лет. Впрочем, это уточнение не вносит радикальных изменений в методику подсчёта. Например, при использовании предыдущей формулы окажется, что 12-летнему коту — 64 человеческих года, 20-летнему — 96, а Крим Пафф к моменту её смерти было 168 лет. Если же считать по обновлённой методике, то 12 кошачьих лет — это 64,608 человеческого года, 20 — 97,68, а 38 — 172,092.
Таким образом, представление о том, что один год кошачьей жизни равен семи человеческим годам, в корне неверно и не учитывает неодинаковую скорость развития представителей разных биологических видов. Для вычисления более точного возраста домашнего любимца следует использовать другие методики, основанные на расчётах специалистов. Например, принимать первые два года питомца за 24 года, а затем за каждый прожитый год добавлять ещё четыре.
Неправда
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