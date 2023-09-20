Посольство РФ отрицает вину Москвы в задержке выплаты пенсий россиянам в Латвии

Посольство поясняет, что Фонд пенсионного и социального страхования России заблаговременно, еще в середине августа, направил предназначающиеся для пенсий денежные средства.

"Однако по неизвестной причине данная транзакция по сей день не получила одобрения банка-корреспондента - до латвийской стороны финансовые средства не дошли", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что в настоящее время уполномоченный банк Российской Федерации работает с банком-корреспондентом над разрешением сложившейся ситуации.

По данным Государственного агентства социального страхования, больше всего получателей российских пенсий в Риге - 48%, еще 13% - в Даугавпилсе и 9% - в Лиепае. В третьем квартале российские пенсии должны быть выплачены 10 474 лицам.