Экс-депутат: Деньги на российские пенсии должны прийти

Клементьев также пояснил, что с самого начала введений антироссийских санкций после начала полномасштабного военного вторжения в Украину было постановлено, что гуманитарные платежи задерживаться не будут. При этом Россия отключена от международной расчетной системы SWIFT, поэтому финансовые средства поступают не напрямую. "Они проходят через надзирающие органы. Насколько мне известно, это одно из нейтральных государств Европы, которое работает в банковском сегменте и проверяет, являются ли средства, переданные РФ, средствами стопроцентно гуманитарного направления. После этого эти деньги получаем мы", - объяснил экс-депутат, подчеркнув, что в Минблаге не заинтересованы в росте социального напряжения, т.к. если деньги не поступят в ближайшее время, решать проблемы сениоров придется именно соцслужбам и самоуправлениям. Инструкции на этот счет уже разрабатываются.