Экс-депутат: Деньги на российские пенсии должны прийти

Бывший депутат и член Комиссии Сейма по социально-трудовым делам Андрей Клементьев в эфире Латвийского радио 4 прокомментировал недавние новости о том, что Россия не перечислила деньги для получателей российских пенсий в Латвии. По его мнению, проблемы носят технический характер, и их не стоит увязывать с тем, что россияне должны подтвердить владение латышским и получить новые ВНЖ, пишет Rus.LSM.
Уже сегодня в МИД Латвии ждут временного поверенного в делах РФ, который должен разъяснить задержки с выплатами российских пенсий. Как заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, Россия "не выполняет обязательства по отношению к получателям ее пенсий в Латвии, не обеспечивая перечисление финансовых средств на выплату пенсий".
"Пока нет информации, что деньги поступили. Но в любом случае с обеих сторон есть заинтересованность в том, чтобы деньги пришли и были переведены на счета наших пенсионеров, имеющих паспорта РФ и обладающих правом получать пенсию", - сказал Клементьев, добавив, что это не первая подобная ситуация, и год назад уже звучали опасения, что денежные поступления будут прерваны из-за антироссийских санкций.
"Я хочу сообщить, что договор между Латвией и РФ о соцзащите - в действии, он является главным документом, на основании которого Россия переводит деньги из Пенсионного фонда в Госагентство соцстрахования Латвии (VSAA), а оно перераспределяет их по своим клиентам. Никакие политические процессы, никакие другие факторы не влияют на это, - сообщил он. - (...) Все зарегистрированные лица, имеющие документ о законном пребывании в Латвии, должны эти пенсии получить! Да, есть технические проблемы - сообщается о каких-то не прошедших банковских транзакциях".
Клементьев также пояснил, что с самого начала введений антироссийских санкций после начала полномасштабного военного вторжения в Украину было постановлено, что гуманитарные платежи задерживаться не будут. При этом Россия отключена от международной расчетной системы SWIFT, поэтому финансовые средства поступают не напрямую. "Они проходят через надзирающие органы. Насколько мне известно, это одно из нейтральных государств Европы, которое работает в банковском сегменте и проверяет, являются ли средства, переданные РФ, средствами стопроцентно гуманитарного направления. После этого эти деньги получаем мы", - объяснил экс-депутат, подчеркнув, что в Минблаге не заинтересованы в росте социального напряжения, т.к. если деньги не поступят в ближайшее время, решать проблемы сениоров придется именно соцслужбам и самоуправлениям. Инструкции на этот счет уже разрабатываются.
Как сообщалось, выплата пенсий гражданам России в Латвии за третий квартал 2023 года будет отложена, поскольку средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не поступили. В Пенсионном фонде России сообщили VSAA, что ищут решение, чтобы можно было осуществить денежный перевод для выплаты пенсий. Как только указанные средства поступят, VSAA обеспечит их выплату. При этом вопросы о пенсионерах, получающих пенсии из РФ напрямую из российского Пенсионного фонда, не находятся в компетенции VSAA.
Если задержка выплаты пенсий Россией вызвала у жителей проблемы с оплатой насущных бытовых нужд, то Министерство благосостояния рекомендует обратиться за помощью в социальные службы самоуправления.
VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Договор действует с 19 января 2011 года. Согласно договору, Россия должна была перечислить деньги до конца второго месяца квартала - т.е. до конца августа.
В июне 2023 года российские пенсии за второй квартал получили 10 300 человек, средний размер пенсии составил 133,72 евро. За третий квартал российские пенсии должны быть выплачены 10 474 гражданам РФ.
Как ранее сообщал Rus.LSM.lv, неизвестно, как долго РФ будет выплачивать пенсии живущим в других странах, и как долго Москва собирается выплачивать пенсии тем, кто никогда не работал в России. Также сообщалось, что латвийские банки отказываются обслуживать платежи из и в Россию, из-за чего многие сталкивались с тем, что не могут получить пенсии из РФ.
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