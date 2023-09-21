Рига в будущем не будет оплачивать питание детей из других самоуправлений

Это предусматривают утвержденные в четверг, 21 сентября, на двух заседаниях комитетов Рижской думы обязательные правила, определяющие порядок софинансирования муниципалитетом услуг по организации питания школьников.

С 1 сентября 2024 года муниципальное софинансирование школьных обедов будет предоставляться только школьникам, задекларированным в Риге. В настоящее время питание получают все, кто учится в учебных заведениях Риги, независимо от задекларированного места жительства.

Как пояснили в Рижской думе, изменения были внесены с учетом мнения государственных учреждений и позиции Бюро омбудсмена, которое считает, что самоуправление должно в первую очередь поддерживать детей, задекларированных на его территории.

Бесплатные обеды смогут получать также дети, предъявившие действующую карту почетной семьи Латвии, или карту "3+". До сих пор право на бесплатные обеды имели только семьи, зарегистрированные в регистре многодетных семей Рижской думы.

Окончательное решение по этому вопросу примет Рижская дума.