Экономический рост в Европе слабее, чем прогнозировалось. Что это значит для Латвии?

"Последние прогнозы Еврокомиссии подтверждают обеспокоенность по поводу перспектив Германии и других важных для нас экспортных рынков. Слабый внешний спрос и падение цен на некоторые наши экспортные товары, например, изделия из древесины, являются основной причиной того, что экспорт и промышленность в этом году находятся в минусе", - объясняет экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

В то же время он отмечает, что падение нашего экспорта не является чем-то уникальным и что мировая торговля в этом году в целом также сокращается на аналогичный процент, поэтому нет никаких оснований говорить о новых структурных проблемах или проблемах конкурентоспособности в латвийской экономике. Спрос в промышленности может начать расти в конце этого или начале следующего года.

Спад латвийского экспорта и промышленности является одной из главных причин, почему Аболиньш не прогнозирует роста латвийской экономики в целом в этом году. В сентябре ЕК прогнозировала, что валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны вырастет на 0,8% в этом году и на 1,3% в следующем году.

Слабость внутреннего спроса, особенно потребления, предполагает, что высокие и продолжающие расти потребительские цены оказывают значительное давление на большинство товаров. Большее, чем прогнозировала Еврокомиссия весной. Более того, это происходит несмотря на падение цен на энергоносители и очень сильный рынок труда, на котором наблюдается рекордно низкий уровень безработицы.