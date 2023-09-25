Фото и видео ⟩ Санаторий для животных в Эстонии: супруги предлагают приют приговоренным к смерти

Лаки несколько месяцев жила в дикой природе, а также родила теленка. Когда теленку исполнилось около двух месяцев, их нашли в лесу, и чтобы Лаки не пришлось снова столкнуться со смертью, Кынд взяла их к себе. Пока Лаки и трехмесячный Хэппи живут отдельно, но скоро они тоже смогут ходить в лес с другим скотом.

Чтобы скоту было где передвигаться, семья построила для него лесное пастбище. По словам Кынд, у них никогда не возникало проблемы с побегом животного. "Если животное здорово, у него есть еда и питье, оно никуда не уйдет", - сказала Кынд.

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О хорошей жизни животных также свидетельствуют свободно бродящие по двору овцы, утки и пони, которые, казалось, не хотели уходить, а каждый новый гость вызывал интерес, но некоторые посетители немного пугались, когда маленькое стадо овец бросалось им навстречу.

На хуторе Крууза также есть лошади, одну из которых Эстонское общество защиты животных обнаружило в прошлом году. Она пролежала на лугу две недели, и пролежни покрыли почти все ее тело. Даже ветеринары тогда сомневались, выздоровеет ли животное и будет ли оно жизнеспособным, но теперь грива лошади блестящая и красивая, и она готова съесть столько хлеба, сколько ей предложат.