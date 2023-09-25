Фото и видео ⟩ Санаторий для животных в Эстонии: супруги предлагают приют приговоренным к смерти

По случаю Дня сельской жизни в Эстонии многие люди по всей стране открыли двери своих домов, чтобы показать, как выглядит ведение хозяйства в сельской местности. Гостей ждал и хутор Крууза в волости Пейпсияэре, где находится MTÜ Paitame Loomakesi, пишет Rus.Postimees.
Во дворе хутора Крууза гостей встречает настоящая деревенская идиллия: овцы сами по себе гуляют по двору, а вдали можно увидеть пони по имени София, которая лакомится травой, но готова принимать все ласки и похлопывания новых людей.
Уютная обстановка
Всех гостей встречала хозяйка хутора Тийу Кынд, которая любезно угостила гостей кофе и пирожками, сопроводила людей к животным, а также дала им хлеб, чтобы животные встретили гостей еще дружелюбнее. На самом деле все животные хутора Крууза привыкли к человеку.
Большинство животных попали на хутор Крууза, поскольку их ждала печальная судьба, и Тийу и Вийдас Кынд взяли их под свою опеку. По словам хозяйки, у них что-то вроде санатория для животных, животных на убой не отправляют, не продают и не отдают. Все животные как члены семьи, которые могут жить там без всякого страха.
В настоящее время на хуторе Крууза содержится 61 животное, в том числе овцы, собаки, кошки, птицы, лошади, пони и многие другие. Среди другого горного скота там обитает шотландская горная корова Лаки, которую Тийу Кынд называет самой известной горной коровой Эстонии. А именно, это корова с Вормси, которую должны были отправить на убой, но которой удалось сбежать.
Лаки несколько месяцев жила в дикой природе, а также родила теленка. Когда теленку исполнилось около двух месяцев, их нашли в лесу, и чтобы Лаки не пришлось снова столкнуться со смертью, Кынд взяла их к себе. Пока Лаки и трехмесячный Хэппи живут отдельно, но скоро они тоже смогут ходить в лес с другим скотом.
Чтобы скоту было где передвигаться, семья построила для него лесное пастбище. По словам Кынд, у них никогда не возникало проблемы с побегом животного. "Если животное здорово, у него есть еда и питье, оно никуда не уйдет", - сказала Кынд.
Работа на полную ставку
О хорошей жизни животных также свидетельствуют свободно бродящие по двору овцы, утки и пони, которые, казалось, не хотели уходить, а каждый новый гость вызывал интерес, но некоторые посетители немного пугались, когда маленькое стадо овец бросалось им навстречу.
На хуторе Крууза также есть лошади, одну из которых Эстонское общество защиты животных обнаружило в прошлом году. Она пролежала на лугу две недели, и пролежни покрыли почти все ее тело. Даже ветеринары тогда сомневались, выздоровеет ли животное и будет ли оно жизнеспособным, но теперь грива лошади блестящая и красивая, и она готова съесть столько хлеба, сколько ей предложат.
На хуторе Крууза также живут павлины, которые обитают вместе с шелковыми курами. В теплую погоду они могут мирно находиться на улице, а зимой у них есть закрытые помещения, где большое тело коровы, живущей по другую сторону стены, также может обогреть жилые помещения птиц.
По словам Кынд, она ежедневно занимается животными более пяти часов. Каждый день она убирает навоз, кормит и поит животных, доит коров и коз. Она не идет на работу по найму, поскольку тогда у нее не будет времени на животных. По словам Кынд, 61 животное – это тоже их предел – больше они не смогут разместить, поскольку в основном животными она занимается одна и с большим количеством справиться не сможет.
Помимо животноводства на хуторе Крууза также выращивают клубнику и чернику, что помогает покрыть расходы, связанные с животными. Большим подспорьем также является поддержка людей и пожертвования, все они идут на уход за животными.
Следить за животными хутора Крууза можно в социальных сетях, а также можно посетить их, чтобы увидеть все своими глазами и самим погладить всех животных.
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