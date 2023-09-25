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Получатели российских пенсий после задержки выплат пока не обращались за помощью

rus.tvnet.lv/LETA
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Пенсионерка. Снимок иллюстративный.
Пенсионерка. Снимок иллюстративный. Фото: Matej Kastelic/ Shutterstock

Задержка российских пенсий не вызвала увеличения числа обращений в Рижскую социальную службу, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

До сих пор количество обращений в социальную службу не увеличилось.

В самоуправлении пояснили, что каждый житель Риги имеет право обратиться в самоуправление за социальной помощью, которая может быть оказана после оценки материального положения клиента.

Самоуправление может предоставить гарантированный минимальный доход и пособие на жилье, оценив доход с учетом невыплаченных пенсий, или оценить ситуацию как кризисную в случаях, когда есть препятствия для получения базовой социальной помощи, клиент остался без средств к существованию и не может удовлетворить свои основные потребности из-за неполучения пенсии.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задержана в связи с неполучением средств из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Российский фонд проинформировал Государственное агентство социального страхования (VSAA) о том, что в настоящее время ведется поиск решения, которое позволит перевести в Латвию средства для выплаты пенсий. Как только эти средства будут получены, VSAA обеспечит их выплату.

Если задержка выплаты российских пенсий вызвала у получателей проблемы с оплатой насущных бытовых нужд, Министерство благосостояния рекомендует им обратиться за помощью в социальные службы своих самоуправлений.

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