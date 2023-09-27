История двух неразлучных котов тронула сердца эстонцев: Тузик и Рыжик отправились жить в новый дом

Волонтер Cats Help подчеркивает, что печальная ситуация с отсутствием пожертвований сейчас сложилась не только в их организации, но и в других волонтерских обществах. Даже посты в социальных сетях помогают сейчас гораздо хуже, чем раньше. "Людей как будто перестала заботить проблема бездомных животных в Эстонии. Все это привело к тому, что и мы, и другие организации, стали спасать гораздо меньше животных, нежели раньше, и реагируем только на действительно срочные просьбы о помощи, когда медлить нельзя и жизнь животного под угрозой. В итоге это приведет к тому, что бездомных животных станет снова много", - прогнозирует Унт.

Конец дачного сезона и замкнутый круг

Подходящий к концу дачный сезон также не обещает ничего хорошего для волонтеров. "Скоро дачные поселки и кооперативы по всей Эстонии опустеют, а вот животные, которых часто подкармливали дачники или же которые успели родиться этой весной и летом, там останутся. Впереди холода, зима, отсутствие пищи, и выживут только единицы, - описывает мрачные перспективы Унт. - Конечно, это добавит нам работы, просьб о помощи, звонков и писем. Но сможем ли мы помочь? Сейчас ответить затруднительно".