История двух неразлучных котов тронула сердца эстонцев: Тузик и Рыжик отправились жить в новый дом

В начале сентября Rus.Postimees рассказал трогательную историю двух котов Тузика и Рыжика, которые потеряли хозяйку и искали новый дом. Поскольку волонтеры отказались от идеи разлучить котов, найти им новую крышу над головой оказалось непростой задачей. Но чудеса все-таки случаются.
По словам волонтера некоммерческой организации Cats Help Марии Унт, отклик на статью Rus.Postimees о котах был очень хороший. "До этого мы несколько месяцев делали посты на двух языках, но никто так и не захотел предложить Тузику и Рыжику дом. Но после выхода статьи нам написало несколько человек, которые были готовы взять себе котов. Приятно осознавать, что медиа действительно работают и помогают животным найти дом", - говорит она.
Галерея: коты Тузик и Рыжик
В итоге Тузика и Рыжика взяла к себе женщина, которая очень любит кошек, осознает всю ответственность, и у кого на тот момент никого из животных не было.
"Наши подопечные уже больше недели у нее. Освоились очень быстро и сразу же стали спать вместе с ней в кровати. По сути, это то, к чему они привыкли и чего им так не хватало - заботливый и любящий человек рядом, внимание и ласка, - рассказывает волонтер. - Конечно, стресс от переезда тоже есть: привередничают в еде, иногда коты ругаются между собой, но все это пройдет. Сейчас они заняты изучением квартиры, их новой территории. Некоторые вещи в ходе исследования комнат они уже успели разбить, но их новая хозяйка настроена оптимистично и с пониманием относится к подобным шалостям".
Мария заверяет, что волонтер Cats Help постоянно на связи с новой хозяйкой, так что в случае необходимости, они придут на помощь.
Бедственное положение волонтерских организаций
"Мы очень рады за Тузика и Рыжика и безмерно благодарны Postimees и его читателям, кого тронула история этих котов. Однако помимо этих двух счастливцев, у нас под опекой еще около 500 животных, которые пока живут в кошачьей комнате или на передержках, но очень ждут предложений нового дома", - отмечает Унт.
Галерея: кошки, которые ищут новый дом
По ее словам, к сожалению, и экономический кризис, и инфляция, и общая нестабильность в стране повлияли на деятельность некоммерческой организации.
"Пристраивать спасенных кошек стало труднее, ведь большая часть людей все же ответственно подходит к вопросу появления нового четвероногого члена семьи. Ввиду того, что жизнь стала дороже и сложнее, многие люди решение взять питомца отложили на будущее, и не хотят рисковать сейчас и брать на себя новые обязательства, что вполне понятно и логично, - говорит волонтер. - Так что, увы, кошки в новые дома, конечно, уходят, но гораздо медленнее и в меньшем количестве, чем раньше".
"Людей как будто перестала заботить проблема бездомных животных в Эстонии".
С пожертвованиями также стало в разы хуже. «Их поступает совсем мало, что также закономерно: если у людей остается меньше денег на себя и свои потребности, то и объем помощи, который они могут оказывать различным НКО также сократился», - поясняет Мария Унт.
Волонтер Cats Help подчеркивает, что печальная ситуация с отсутствием пожертвований сейчас сложилась не только в их организации, но и в других волонтерских обществах. Даже посты в социальных сетях помогают сейчас гораздо хуже, чем раньше. "Людей как будто перестала заботить проблема бездомных животных в Эстонии. Все это привело к тому, что и мы, и другие организации, стали спасать гораздо меньше животных, нежели раньше, и реагируем только на действительно срочные просьбы о помощи, когда медлить нельзя и жизнь животного под угрозой. В итоге это приведет к тому, что бездомных животных станет снова много", - прогнозирует Унт.
Конец дачного сезона и замкнутый круг
Подходящий к концу дачный сезон также не обещает ничего хорошего для волонтеров. "Скоро дачные поселки и кооперативы по всей Эстонии опустеют, а вот животные, которых часто подкармливали дачники или же которые успели родиться этой весной и летом, там останутся. Впереди холода, зима, отсутствие пищи, и выживут только единицы, - описывает мрачные перспективы Унт. - Конечно, это добавит нам работы, просьб о помощи, звонков и писем. Но сможем ли мы помочь? Сейчас ответить затруднительно".
Поскольку Cats Help не является государственным приютом, то и денег от государства они не получают, и вся деятельность держится на волонтерах и пожертвованиях, а с последними туго. "Почему-то многие думают, что проблема бездомных животных - это забота государства, но по большому счету государству пока что не до этого, и особых изменений в этом вопросе и в законодательстве тоже не предвидится", - говорит волонтер.
По словам Марии, грустно осознавать, что многие люди, те же дачники или кто отпускает своих некастрированных котов и нестерилизованных кошек на свободный выгул, не осознают и свою причастность к тому, что количество бездомных кошек на улицах растет.
"Понятно, что если у человека некастрированный кот, домой он котят не принесет, но вот какой-нибудь дикой нестерилизованной кошке или скорее даже кошкам "подарок" в виде котят оставить может, а это значит, что бездомных кошек станет больше, - объясняет Унт. - Также котята, родившиеся в дикой природе, зачастую болеют, не получают медицинской помощи, из-за распространенных среди кошек вирусов заражают друг друга и в итоге по большей части остаются калеками, умирают в муках. Очень маленький процент котят выживает и встречает следующую весну или лето".
Мария говорит, что в некоторых случаях люди легкомысленно относятся и к своим нестерилизованным кошкам: "Дают им рожать, а потом котят или топят, что до сих пор очень распространенная практика, особенно среди старшего поколения, или же оставляют осенью уже подросших котят на дачах. Свою кошку забирают и возвращаются в квартиру в городе, а оставленные подростки предоставлены самим себе, лисам, болезням и непогоде".
Если кто-то из этих котят и выживет, следующей весной все начнется сначала: беременные кошки и новые котята. Замкнутый круг. "Поэтому хочется лишний раз напомнить жителям страны: стерилизуйте и кастрируйте своих питомцев! Это для их же блага и поддержания здоровья, а также поможет сократить количество бездомных животных, снизит нагрузку на НКО и приюты", - призывает Мария Унт.
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